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  4. Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

19.03.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi. Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını kaydetti.

Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Nordland Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ivar Bo Nilsson, Bell Boeing V-22 isimli bir helikopterden dönüştürülmüş bir savaş uçağının dün saat 18.00 sularında "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

ENKAZA ULAŞILDI

Nilsson, yapılan aramaların ardından uçağın enkazına ulaşıldığını ve uçakta bulunan ABD vatandaşı 4 mürettebatın öldüğünü söyledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO
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