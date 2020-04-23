Norveç'te tünel açılışı çevrimiçi törenle gerçekleşti

Norveç Ulaştırma Bakanı Knut Arild Hareide, koronavirüs salgını nedeniyle tünel açılış törenini ofisinden çektiği video ile gerçekleştirdi.

Denizaltı tünelinin açılışını bilgisayarının önünde kurdele keserek gerçekleştiren Hareide, Norveç'teki ilk dijital açılışı gerçekleştirdiğini belirterek bu dönemde herkesin pandemiye meydan okuyarak yaratıcı yollar bulması gerektiğini söyledi.

Norveç üç gün önce bu ay başında salgının kontrol altına alındığını duyurmuş ve tedbirlerin gevşetileceğini açıklamıştı. Ülkede şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 189 ölüm gerçekleşti. Vaka sayısı ise 7 bin 338.

