HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Norveç'te tünel açılışı çevrimiçi törenle gerçekleşti

Norveç'te tünel açılışı çevrimiçi törenle gerçekleşti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina ve sosyal mesafe kuralları uygulanan Norveç'te denizaltı tünelinin açılışı çevrimiçi kurdele kesme töreniyle gerçekleşti.

Norveç'te tünel açılışı çevrimiçi törenle gerçekleşti

Norveç Ulaştırma Bakanı Knut Arild Hareide, koronavirüs salgını nedeniyle tünel açılış törenini ofisinden çektiği video ile gerçekleştirdi.

Denizaltı tünelinin açılışını bilgisayarının önünde kurdele keserek gerçekleştiren Hareide, Norveç'teki ilk dijital açılışı gerçekleştirdiğini belirterek bu dönemde herkesin pandemiye meydan okuyarak yaratıcı yollar bulması gerektiğini söyledi.

Norveç üç gün önce bu ay başında salgının kontrol altına alındığını duyurmuş ve tedbirlerin gevşetileceğini açıklamıştı. Ülkede şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 189 ölüm gerçekleşti. Vaka sayısı ise 7 bin 338.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyorKoronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyor
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
Anahtar Kelimeler:
Norveç koronavirüs açılış

En Çok Okunan Haberler

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

Türkiye onu böyle tanıdı! Bir daha karşılaştılar ama bu kez...

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Diğer Haberler
Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı

Kanada, Türkiye'ye silah satışı yasağını uzattı

'Köpekler Koronavirüs hastalarını yarım saniyede tespit edebilir' iddiası

'Köpekler Koronavirüsü yarım saniyede tespit edebilir'

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyor

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bugün başlıyor

Koronavirüse karşı nikotin bantı!

Koronavirüse karşı nikotin bantı!

Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

"Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız"

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.