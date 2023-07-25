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Norveç'teki bakanlıklara siber saldırı düzenlendi

25.07.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç hükümeti, ülkedeki 12 bakanlığa siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Norveç'teki bakanlıklara siber saldırı düzenlendi

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, siber saldırı düzenlenen 12 bakanlığın, alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle e-posta ya da diğer mobil hizmetlere erişiminin olmadığı belirtildi.

Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sigbjorn Gjelsvik basın açıklamasında, siber saldırıları "ciddiye aldıklarını" ifade etti.

Gjelsvik, Norveç Hükümeti Güvenlik ve Hizmet Biriminin (DSS) durumu yakından takip ettiğini ve tedbirler aldığını bildirdi.

DSS Başkanı Erik Hope, "saldırının arkasında kimin olduğu ve boyutu hakkında konuşmak için erken olduğunu" kaydetti.

Norveç hükümetine karşı daha önce de siber saldırılar gerçekleşmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Norveç

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