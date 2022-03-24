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Nostradamus'un kehaneti korkuttu! Savaş için tarih verdi

24.03.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken bu durumun 3. Dünya Savaşı'na neden olup olmayacağı milyonlarca kişi tarafından merak edildi. Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F Kennedy suikastını bilmesiyle nam salan ünlü kahin Nostradamus'un, 3. Dünya Savaşı hakkında yıllar önce yaptığı kehanet korku saldı.

Nostradamus'un kehaneti korkuttu! Savaş için tarih verdi

Rusya-Ukrayna savaşı binlerce cana ve çok miktarda mala mal olurken 3. Dünya Savaşı söylentileri iyice arttı. Bu gelişmeler, ünlü kahinlerin savaş hakkındaki öngörülerini yeniden gündeme getirdi. Kahinlerin en ünlülerinden olan Nostradamus'un yıllar önce savaş için 2022 bahar ayını işaret ettiği öne sürüldü.

"SAVAŞ AVRUPA'YA SIÇRAYACAK"

Nostradamus'un tahminleriyle kesin tarihleri tespit etmek zor olsa da ünlü kahinin Les Prophéties isimli kitabında 3. Dünya Savaşı için 2022 bahar ayını işaret ettiği iddia ediliyor. Nostradamus'un söz konusu kitabında, savaşın Avrupa'ya sıçrayacağı bilgisi yer alıyor.

Nostradamus, 3. Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'yı, doğudan gelen bir gücün işgal edeceğini belirtiyor. Günümüzde patlak veren savaş, Nostradamus'un inanılırlığını da artırıyor.

Nostradamus'un kehaneti korkuttu! Savaş için tarih verdi

DÜNYA’YA ASTEROİD ÇARPACAK

Nostradamus'un 2022 için birçok kehaneti bulunuyor. Bunlardan birisi de dünyaya asteroid çarpacak olması. Nostradamus, 2022 için ‘bir ateş görüyorum ki gökten düşecek’ ifadeleriyle, Dünya’ya bir asteroidin çarpabileceğini söylüyor.

Nostradamus'un kehaneti korkuttu! Savaş için tarih verdi

ENFLASYON VE AÇLIK

2022 için küresel kıtlık öngören kahin, bunun nedenini enflasyona bağladı. Yükselen fiyatlar konusunda uyarı yaparak şu ifadeleri kullandı:

“ Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak

“Buğdayın fiyatı çok yüksek,

“O adam kavgaya yol açtı, Çaresizlik yemek için yoldaş”

Nostradamus'un kehaneti korkuttu! Savaş için tarih verdi

KÜRESEL ISINMA

Nostradamus küresel ısınma sorununu yıllar önce şu sözlerle tarif etmiş: “Baş güneş parıldayarak denizi kavuracak. Karadeniz’in yaşayan balıklarının hemen hemen hepsi kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak”

Nostradamus'un kehaneti korkuttu! Savaş için tarih verdi

YAPAY ZEKA VE ROBOTLAR

Ünlü kahin Nostradamus, tam 450 yıl öncesinde yapay zeka konusunda, “Ay dolunayda yüksek dağın üzerinde, yalnız bir beyni olan yeni bilge bunu görüyor. Ölümsüz olmaya davet edilen öğrencileri tarafından. Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte” ifadelerini kullandı. Nostradamus’un söylediklerine göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları yavaş yavaş ele geçirecek ve dünyanın yönetimini alacak.

Nostradamus'un kehaneti korkuttu! Savaş için tarih verdi

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