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Note 20 konsept videosu ile hafızalarda yer edinecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Samsung’un önümüzdeki yaz aylarında tanıtmak istediği Samsung Galaxy Note 20 konsept ve Note 20+ ikilisi ile ilgili çok yeni iddialar ortaya atıldı.

Note 20 konsept videosu ile hafızalarda yer edinecek

Steve H.McFly, gelen sızıntıları kullanarak Galaxy Note 20+ modelinin yeni konsept videolarını gösterdi. Teknoloji uzmanı tarafından açıklandığına göre; Note 20+ 6.9 inç, Note 20 ise 6.7 inç ekran ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Temel modelde 404 PPI ve 60Hz yenileme hızı özellikleri ile bilinen AMOLED ekran ilk aranan detaylar arasında. Üst segmenti olan Plus modelinde ise; 497 PPI ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran en büyük beklentiler içerisinde yer alıyor. Henüz şirket tarafından doğrulanmayan bu bilgiler, tahmin olarak ortaya atıldı.

Her ne kadar iki model de büyük dikkat çekse bile, özellikle Plus olanı benzersiz bir kamera ile gelecek. Çözünürlük değişmeden daha fazla yakınlaştırma sağlayan periskop telefoto lens teknolojisi, söylediğine göre sadece Plus için kullanılacak. Kamera ile ilgili sizlere daha önceden 108 MP olacağını söylemiştik. Bu iddia video ile tekrardan doğrulanmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından çıkarılacak yeni model ile ilgili en önemli diğer detay ise, S pen desteği oldu. Bu desteğin verilmesi Note 20 modellerinde, çok daha az kıvrım bulunacağını gösteriyor.

Konsept tasarım videosunu buradan izleyebilirsiniz

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