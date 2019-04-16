Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde dün çıkan ve büyük tahribata neden olan yangınla ilgili Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a mektup gönderdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Dışişleri Bakanı Özersay, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'a mektup gönderdi.

Özersay, mektubunda, tarihin önemli bir sembolü ve dünyadaki milyonlarca inananın ibadet yeri olan katedralde meydana gelen büyük tahribattan dolayı duyduğu derin üzüntüsünü ifade ederek KKTC hükümetinin Fransa ile dayanışmasını ve desteğini iletti.

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 850 yıllık Notre Dame Katedrali dün akşam çıkan yangında büyük ölçüde zarar görmüştü.

