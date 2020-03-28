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  4. NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

NTV muhabiri Korhan Varol, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı

NTV'nin deneyimli muhabirlerinden Korhan Varol, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adi Corona olan virus tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif cıkt, hastanede karantinadayım. Yani arkadasla bir sure kapışacağız. Gorelim bakalim covid19 efendi; hangimiz daha güçlü” ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.


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