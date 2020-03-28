NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı

NTV'nin deneyimli muhabirlerinden Korhan Varol, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adi Corona olan virus tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif cıkt, hastanede karantinadayım. Yani arkadasla bir sure kapışacağız. Gorelim bakalim covid19 efendi; hangimiz daha güçlü” ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Adi #Corona olan virus tabii ki beni bulacakti, bekliyordum zaten.

Test sonucu pozitif cikti, hastanede karantinadayim.

Yani arkadasla bir sure kapisacagiz.

Gorelim bakalim #covid19 efendi; hangimiz daha guclu. ???? https://t.co/j1tnOtilYo — Korhan Varol (@korhanvarol) March 28, 2020



