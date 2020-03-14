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Nubia Red Magic 5G’nin fiyat aralığı belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Nubia’nın oyuncular için geliştirdiği yeni modeli, Nubia Red Magic 5G tartışmasız şimdiye kadar gördüğümüz en etkileyici özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Nubia Red Magic 5G’nin fiyat aralığı belli oldu

Redmi Magic 5G gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak. 16GB RAM ve 256GB’a kadar depolama alanı sunan telefonda çift modlu 5G teknolojisi bulunuyor. Bu özelliklerle telefon AnTuTu’dan 633.724 puan alıyor. Ayrıca telefonun 8GB Ram’e sahip olan bir versiyonu da bulunuyor. Bu seçenek de kendi içerisinde 128 GB depolama alanı ve 256GB depolama
Nubia Red Magic 5G, 6.65 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip amoled ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 144mHz yenileme hızına sahip olacak. Bu rakam piyasaya sürülen bütün amiral gemilerinde yer alan ekran yenileme hızlarının üstünde. Ayrıca bu yenileme hızına 240Hz dokunmatik algılama eşlik ediyor. Bu da oyuncuların işini son derece kolaylaştırıyor.

Telefonun arka gövdesinde Sony IMX 686 sensör ile birlikte gelen 64MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Bu kameranın hemen altında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera ve 2MP büyüklüğünde derinlik algılayıcı sensör yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 8MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Oyun oynayanlar olmazsa olmaz ışık panelleri bu telefonda da mevcut.

Telefonun bataryası uzun uzun oyun oynanabilmesi için oldukça yeterli 4500mAh. Nubia’ya göre telefonda soğutma sistemi mevcut. Oyun oynanırken telefon ısınmaya başladığında bu sistem devreye giriyor ve Nubia’nın dediğne göre telefon sıcaklığı 18 dereceye kadar düşüyor. Ayrıca soğutma sistemi 55W hızlı şarj dolumu sırasında da telefonu rahatlatmak için devreye girecek.

Android 10 yüklü olarak gelecek olan telefonun fiyat aralığı da belli oldu. Modelin başlangıç fiyatı 540 dolardan satışa çıkarken 16GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunan model 712 dolar olarak fiyatlandırılmış.

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Anahtar Kelimeler:
Nubia Red Magic 5G Nubia

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