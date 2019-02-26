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"Nüfusumuzun yüzde 70'i doğal gaza erişebilir durumda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 21:28 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Şu an itibarıyla nüfusumuzun yüzde 62'si doğal gaz kullanır hale geldi, yüzde 70'i de erişebilir durumda"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu an itibarıyla nüfusumuzun yüzde 62'si doğal gaz kullanır hale geldi, yüzde 70'i de erişebilir durumda." dedi.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulunan ve vatandaşlara hitap eden Dönmez, Çankırı'nın son 16 yılda AK Parti'ye desteğini her seçimde gösterdiğini söyledi.

Çankırı'nın enerji açısından da şanslı iller arasında yer aldığını belirten Dönmez, "Zaten elektrik gitmeyen köyümüz, mahallemiz yok. Çankırı özellikle AK Parti hükümetleri zamanında doğal gazla tanıştı. Yıl sonu itibarıyla 81 ilimize doğal gazımızı götürmüş olduk." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Batıda ne varsa doğuda da olacak" talimatıyla gösterdiği hedefi yerine getirebilmek için canla başla çalıştıklarını dile getiren Dönmez, "Şu an itibarıyla nüfusumuzun yüzde 62'si doğal gaz kullanır hale geldi, yüzde 70'i de erişebilir durumda. Bu yoğunluğa birçok Avrupa ülkesinde bile rastlamak mümkün değil." diye konuştu.

Ulusal kalkınmanın, yerel kalkınmadan başladığını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Ulusal kalkınma planlarımız yerel kalkınma planlarıyla uyumlu olursa ve aynı hizmet treninde yerimizi alırsak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023'e aynı heyecanla birlikte yol alacağız. Ülke zor günlerden geçiyor ama vatandaşımız ne olup olmadığının farkında. Hem içeride hem dışarıda birtakım tuzaklar kuruluyor. Bunun farkındayız. Siz, Cumhurbaşkanımızın arkasında dik durduğunuz müddetçe biz yedi düvel bir araya gelse eğilmeyeceğiz, dik durmaya devam edeceğiz, ama dikleşmeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti çankırı doğalgaz Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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