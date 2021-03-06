Nükhet Duru nerelidir? vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Ünlü şarkıcı Nükhet Duru yer aldığı Kadınlar Günü reklamının ardından gündemde en merak edilen isimler arasında yer aldı. Uzun yıllardır ekranlarda görülmeyen Nükhet Duru'nun yaşı ise merak konusu oldu. Peki, Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Nükhet Duru'nun hayatı...

Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

19 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 66 yaşındadır. Usta ses sanatçısı Nükhet Duru, Niğdeli'dir. Anne ve babasının boşanmasının ardından büyük bir travma yaşayan Duru, küçük yaşta felç oldu ancak atlattı. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı o yıllarda Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. İlk plağını 1974 yılında dolduran Nükhet Duru, zaman içerisinde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Nükhet Duru'nun albümleri ve plakları



1974 yılında profesyonel müzik kariyerine başlayan Nükhet Duru'nun albümleri şöyle: