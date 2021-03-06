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Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

06.03.2021 22:14 | Son Güncelleme:
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Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nükhet Duru kimdir? Kadınlar Günü reklamının ardından gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Uzun süredir ekranlarda görmeye alışık olmadığımız şarkıcı Nükhet Duru, Kadınlar Günü için yayınlanan reklamda verdiği mesajlar ile dikkat çekti. Peki, Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında? İşte, Nükhet Duru hakkında merak edilenler...

Nükhet Duru nerelidir? vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Ünlü şarkıcı Nükhet Duru yer aldığı Kadınlar Günü reklamının ardından gündemde en merak edilen isimler arasında yer aldı. Uzun yıllardır ekranlarda görülmeyen Nükhet Duru'nun yaşı ise merak konusu oldu. Peki, Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Nükhet Duru'nun hayatı...

Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında, nereli?

19 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 66 yaşındadır. Usta ses sanatçısı Nükhet Duru, Niğdeli'dir. Anne ve babasının boşanmasının ardından büyük bir travma yaşayan Duru, küçük yaşta felç oldu ancak atlattı. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı o yıllarda Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. İlk plağını 1974 yılında dolduran Nükhet Duru, zaman içerisinde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Nükhet Duru'nun albümleri ve plakları

1974 yılında profesyonel müzik kariyerine başlayan Nükhet Duru'nun albümleri şöyle:

  • Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)
  • Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)
  • Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)
  • Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)
  • Cambaz - Haydi Hayat (1977)
  • Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)
  • Anılar - Güneş (1978)
  • Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)
  • Portofino - Yıldızlar (1979)
  • Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)
  • Remix-1 (1998)
  • Remix-2 (1998)
  • Nükhet Duru '99 (1999)
  • Durup Dururken (2008)
  • İlk 2 (2010)
  • Mavi Düşler (2018)
  • Bir Nefes Gibi (1976)
  • Melankoli (1978)
  • Sevgili Çocuklar (1979)
  • Nükhet Duru IV (1979)
  • Nükhet Duru 1981 (1981)
  • Aşıksam Ne Farkeder? (1982)
  • Her Şey Yeni (1984)
  • Sevda (1985)
  • Nadide (1986)
  • Çek Halatı Gönlüm (1987)
  • Benim Yolum (1989)
  • Aç Gözünü Adamım (1991)
  • Aman Tanrım! (1992)
  • Nükhet Duru (1994)
  • Gümüş (1996)
  • Mühür (1997)
  • Cahide - Bu Bir Efsane (1998)
  • Bana Rağmen (2001)
  • Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)
  • ...Gece Saat On İki (2006)
  • Tam Zamanında (2012)
  • Aşkın N Hali (2015)
  • Hikayesi Var (2020)

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