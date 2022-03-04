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Nükleer santral patlarsa ne olur? Nükleer santral nedir? Nasıl çalışır?

04.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı vurdu. Ukrayna Devlet Acil Servisi yangının söndürüldüğünü duyurdu. Çıkan haberlerin ardından Nükleer santral patlarsa ne olur? Nükleer santral nedir? Nasıl çalışır? gibi soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Nükleer santral patlarsa ne olur? Nükleer santral nedir? Nasıl çalışır?

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak Zaporijya nükleer santralini vuran Rusya'nın bu hamlesi dünya basınında geniş yankı buldu. Peş peşe yapılan açıklamalarla Rusya'ya tepki gösterilirken; Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan duyuruda yangının söndürüldüğünü belirtildi. Çıkan haberler sonrası Nükleer santral patlarsa ne olur? Nükleer santral nedir? Nasıl çalışır? gibi sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konu ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

NÜKLEER SANTRAL PATLARSA NE OLUR?

Nükleer santral patlarsa, önemli ölçüde toz ve duman oluşur ve bu duman atmosferin üst kısımlarına çıkarak gezegenin soğumasına neden olabilir.

Bu durum dolayısıyla oluşacak “Nükleer Kış” dondurucu sıcaklıklara, geçici iklim değişikliklerine, bitkilerin fotosentez verimlerinin düşmesine, ekosistemin zarar görmesine, birçok türün yok olmasına ve milyonlarca insanın açlık ve soğuk yüzünden hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Fakat böyle bir durumda iklim koşullarının birkaç yılda normale dönmesi ön görülmektedir.

Nükleer patlamalar esnasında açığa çıkan ısı, havada büyük miktarlarda nitrojen oksit oluşmasına sebep olmaktadır. Bu durum, ozon tabakasının önemli miktarlarda eksilmesine neden olur.

Nükleer savaştan sonra oluşan toz ve duman, artan morötesi radyasyonun dünyaya ulaşmasını engeller. Fakat ozon tabakası en düşük seviyesine, toz ve dumanın tekrar dünyaya düşmesinden çok sonra, 6-24 ay sonra inecektir. Bu sebeple dünyadaki nükleer savaştan kurtulan insanlar yüksek miktarda morötesi radyasyonuna maruz kalacaktır. Ozon tabakası seviyeleri muhtemelen savaştan sonraki ilk 5 yıl içinde oranında kendini yenileyecektir.

Nükleer savaş sonrası değişen koşullar sonrası, dünyada bulunan türlerin yarısının nesli tükenebilir. Bazı zararlı böceklerin popülasyonu kalıcı olarak artabilir ve bu durum doğal yaşamın yeniden şekillenmesine neden olabilir.

NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Bir ya da daha fazla sayıdaki nükleer reaktör için yakıt olarak kullanıldığı radyoaktif maddelerin elektrik enerjisine çevrilmesinin sağlandığı tesistir. Günümüzde elektrik ihtiyacı için yaklaşık olarak yüzde 17’lik kısmı nükleer enerji ile karşılanmaktadır. Bazı ülkelerde ise elektrik ihtiyaçlarının çok büyük bölümünü nükleer santrallerden karşılamaktadırlar. Fransa’nın elektrik enerjisini yüzde 75 oranında nükleer santrallerden karşılamaktadır. Dünya genelinde 400’den daha fazla sayıda nükleer santral bulunurken, bu nükleer santrallerin 100 tanesi sadece Amerika’da bulunur.

NÜKLEER SANTRAL NASIL ÇALIŞIR?

Nükleer santrali çalıştırmak için, ana madde olarak uranyum kullanılır. Uranyumun parçalanmasından sonra ortaya yüksek miktarlarda enerji çıkmaktadır. Uranyum, bu şekilde fisyon (atomun iki veya daha fazla çekirdeğe bölünmesi) tepkimesine girer. Fisyon tepkimesi ile oluşan yüksek miktardaki enerji, su buharını üst düzey sıcaklıklara kadar ısıtır. Oluşan buhar, elektrik jeneratörü türbinlerine iletilir. İletilen buhar da türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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