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Numan Kurtulmuş son anket sonuçlarını açıkladı! 'En yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz'

19.02.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Kurtulmuş, “Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibine 10-12 fark atıyor” dedi.

Numan Kurtulmuş son anket sonuçlarını açıkladı! 'En yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, “AK Parti’nin 4 özelliği vardır. Birisinde bir eksilme bir zayıflama olursa yolumuzu bulamayız. Birincisi AK Parti sıradan bir parti meselesi değil bir dava meselesidir. İkincisi AK Parti sadece geçmişte kalan bir parti değil, Türkiye’nin geleceğini kurgulayan bir siyasi partidir. Üçüncüsü AK Parti bir gurubun, bir zümrenin partisi değil 84 milyon Türkiye’nin partisidir. Dördüncüsü AK Parti Milletin partisidir. Milletin oylarıyla devleti yöneten bir partidir. Bu 4 özelliğimiz bizi güçlü kılan yanımızdır” dedi.

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"2023 SEÇİMLERİ ASLANIN AĞZINDADIR"

2023 seçimlerine değinen Kurtulmuş, “2023 seçimleri aslanın ağzındadır. Haziran 2023 uzakta değildir. Bu süre içerisinde kapı kapı dolaşarak çok çalışacağız. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.

"EN YAKIN RAKİBİMİZE 10-12 PUAN FARK ATIYORUZ"

Kurtulmuş, kamuoyu yoklamalarına göre AK Parti’nin en yakın rakibe 10-12 puan fark attığını söyleyerek, “Muhalefet konuşuyor ya zannedersin kendileri birinci olmuş. Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibine 10-12 fark atıyor. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerektiği için her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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"İNŞALLAH ONU 11'İNCİ DEFA SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ise, “Muhalefet partisinin lideri genel başkan oldu 10 defa hezimete uğradı. Biz inşallah onları 11. defa sandığa gömeceğiz. Gaziantep bunu yapacak güçtedir. Gaziantep AK Partimizin oyunun her daim 10 puan üzerinde alıyor. 2023’teki seçimlerde de Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde alacağımıza söz veriyoruz. Gaziantep olarak üye kaydında 10. Sıradayız. Büyük şehirlerarasında 5. sıradayız. Bu yetmez üye sayımızı arttıracağız” diye konuştu.

Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kiraz, Ali Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti il ve ilçe teşkilatları katıldı. (İHA)

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Numan Kurtulmuş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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