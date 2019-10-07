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Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 20:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah'ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir soruları yanıtladı.

Kurtulmuş programda özetle şunları söyledi:

"Türkiye'nin niyeti son derece açık. Biz Suriye'de asla bir işgal niyetiyle olmayacağız. Suriye'deki hiçbir etnik grup lehine diğerinin aleyhine varlık göstermeyeceğiz. Bizim temel hedefimiz, Suriye'nin, Suriye halkının özgürce yaşayabileceği şekilde dizayn edilmesi ve terör örgütlerinin Suriye'den defedilmesidir. PYD/YPG, PKK ve başka isimlerle terör faaliyeti gösteren unsurların buradan temizlenmelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalıdır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda dünyaya ilan ettiği 30 km'lik bölümünün güvenli bölge haline getirilerek çoğu bizde olan Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönmelerine imkan sağlamaktır.

"NİHAYETİNDE BİR SAVAŞA GİRİYORUZ"

Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah'ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız. Terör örgütlerinin hangi silahlarının nerede bulunduğu istihbarat birimleri tarafından tespit edilmiştir. Nihayetinde orada bir sefere çıkmıyoruz. Bir harekatın içerisine giriyoruz. Riskleri mümkünse ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek istiyoruz, halkımız bunu böyle okumalıdır.

"ABD TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA YAPACAK"

ABD nihayetinde Ortadoğu'da en istikrarlı demokrasisi, 82 milyon nüfusu olan müttefiği Türkiye ile mi işbirliği yapacak yoksa 5-10 bin militanı olan PYD ile mi yapacak? ABD, terör örgütü mü, Türkiye mi dediği zaman tercihini Türkiye'den yana yapacak. Masadaki müzakere gücümüz, Zeytindalı ve Fırat operasyonunda ortaya koyduğumuz performans ortadadır. Son noktada evet Türkiye'nin harekatı yapmasına göz yuman bir hava içindeler. Aynı zamanda verdikleri silahlar PKK'nın elinde. Bu da bizatihi harekatın önemli risklerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. DEAŞ'ı kim kurdu, kimler kurdurdu, silahları kim verdi, lojistik destekleri kim sağladı? Bu DEAŞ'lıları kim organize etti? Bu sıradan bir terör örgütünün aklı değil, şüphesiz ki büyük devletlerin aklıydı. Başından itibaren DEAŞ'tan en fazla zarar gören ve en kararlı mücadele eden Türkiye'dir."

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Numan Kurtulmuş operasyon Suriye

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