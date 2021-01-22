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Numan Kurtulmuş'tan 'Süleyman Soylu ile Abdulhamit Gül arasında kırgınlık var mı?' sorusuna yanıt

22.01.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Numan Kurtulmuş'tan 'Süleyman Soylu ile Abdulhamit Gül arasında kırgınlık var mı?' sorusuna yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir televizyon programında soruları yanıtladı. Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında herhangi bir tartışmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global ekranlarına Erhan Ertürk'ün sorularını yanıtladı.

İşte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

EKONOMİ VE YARGIDA REFORM ÇALIŞMASI

Türkiye'nin reform geçmişisine bakılırsa eğer AK Parti'nin büyük sınamalardan geçtiğini hatırlamak gerekiyor. Bütün bu sıkıntılardan reform paketleriyle sonuç alındı ve başarıya ulaşıldı. Pandemi sürecinde ortaya çıkan bir tabloda halkın büyük bir beklentisi var. Bunu bir çalıştıktan sonra parlamentodaki diğer siyasi partilerle de çok geniş bir konsensüs çalışması olarak ortaya çıkarmak isteriz. Son çalışmalar yapılıyor, yakında açıklanacak.

Adalet sistemimizin ihtiyaçları masaya yatırıldı. Buradaki kilit kavram insan onurudur. Adalet mülkün temelidir. İnsan hakları konusunda birileri bir şey istedi diye yapmıyoruz. Bir dava özelinden Türkiye'ye de kimse insan hakları dersi vermesin. Herkes kendi işine baksın. Türkiye egemen bir ülke ve kendi sıkıntılarımızı biliyoruz. Yargının bağımsızlığı hukukun temel ilkesi olduğunu biliyoruz. Her kararı eleştirilebilir. Sonuçta yargı kendi bağımsız kuralları içinde karar veriyor. Yargının siyasallaşmaması lazım. Siyasetin de yargıya karışmaması lazım.

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"SÜLEYMAN SOYLU İLE ABDULHAMİT GÜL ARASINDA BİR TARTIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

İki bakanımızın arasında bir tartışma yok. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Sosyal medyanın sadece yargı değil siyasette de bir baskısı var. İçişleri Bakanımıza yapılan hakaret son derece aşağılık bir durumdur. Çok yakın iki arkadaş ve siyasetin içinden gelen iki arkadaşımızdır.

"BU BİRAZ DA SİYASİ MAGAZİN OLAYI OLDU"

Bu biraz da siyasi magazin olayı oldu. Her gün onlarca siyasetçilere sosyal medyadan böyle hakaretler yapılıyor. Bu alanın temizlenme zarureti var. Sosyal medya alanını kirletiyorlar, bunların önüne geçilmeli.

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"SALDIRILAR ASLA TASVİP EDİLEMEZ"

Saldırılar siyasetçilerin dile ilgili değil. Siyasetçiler olarak birbirimizin düşmanı değil rakibiyiz. Bu güçlü yarışta karşı tarafa bir hakaret saygısızlık varsa burada bir olmak önemli. Saldırılar asla tasvip edilemez.

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