Numan Kurtulmuş'tan 'Süleyman Soylu ile Abdulhamit Gül arasında kırgınlık var mı?' sorusuna yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global ekranlarına Erhan Ertürk'ün sorularını yanıtladı.

İşte AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

EKONOMİ VE YARGIDA REFORM ÇALIŞMASI

Türkiye'nin reform geçmişisine bakılırsa eğer AK Parti'nin büyük sınamalardan geçtiğini hatırlamak gerekiyor. Bütün bu sıkıntılardan reform paketleriyle sonuç alındı ve başarıya ulaşıldı. Pandemi sürecinde ortaya çıkan bir tabloda halkın büyük bir beklentisi var. Bunu bir çalıştıktan sonra parlamentodaki diğer siyasi partilerle de çok geniş bir konsensüs çalışması olarak ortaya çıkarmak isteriz. Son çalışmalar yapılıyor, yakında açıklanacak.

Adalet sistemimizin ihtiyaçları masaya yatırıldı. Buradaki kilit kavram insan onurudur. Adalet mülkün temelidir. İnsan hakları konusunda birileri bir şey istedi diye yapmıyoruz. Bir dava özelinden Türkiye'ye de kimse insan hakları dersi vermesin. Herkes kendi işine baksın. Türkiye egemen bir ülke ve kendi sıkıntılarımızı biliyoruz. Yargının bağımsızlığı hukukun temel ilkesi olduğunu biliyoruz. Her kararı eleştirilebilir. Sonuçta yargı kendi bağımsız kuralları içinde karar veriyor. Yargının siyasallaşmaması lazım. Siyasetin de yargıya karışmaması lazım.