Numan Kurtulmuş ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ortak basın açıklaması yaptı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımıza destek açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görüşmeler devam edecek.

Hem sayın cumhurbaşkanımız hem biz AK Parti olarak depremin ilk anından itibaren bütün dikkatimizi yaraların sarılmasına verdik.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bizi ziyaret eden AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

2 gün önce yine bir basın toplantısında 14 Mayıs'taki seçimde sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik.

11 vilayette çok ciddi yıkımlar var. Çok zor günlerden geçiyoruz. Bunun dışında çevremizde devam eden savaşlar var. Memleket zor bir süreçten geçiyor.

Önümüzdeki seçimlerin çok ciddi sonuçları olacağını, atılacak siyasi adımların çok önemli olduğunu, bu ateşin içine düşmemek için çok dikkatli olunması gerektiğini hepimiz biliyoruz. İnşallah bu zor süreçleri atlatacağız.

Parlamento seçimlerine de birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Bunun nasıl olacağı ile ilgili henüz bir netleşme yok. Olursa kamuoyuyla paylaşırız. Bizim önceliğimiz milletin menfaatidir.

