Numerolojide 7 sayısı nedir? Numerolojide 7 sayısı ne anlama gelir?

Numeroloji, evren ile birlikte bütün varlıkların sayısal olarak bir titreşim yaydığını öne süren eski bir mistik pratiktir. Temelinde her insanı ve yaşam planını etkileyen bir dizi sayının yorumlandığında benzersiz hikayeler taşıdığı inancı vardır. Bir numeroloji hesaplamasında, kişinin doğum tarihi ile doğduğu adı kullanılır. Hesaplama doğru yapıldığında, yaşam amaçlarını ve öğrenilmesi gereken dersleri ortaya çıkardığına inanılır. Bu açıdan bakıldığında din ve felsefe konularında da öne çıkan bir sayı olan 7 rakamının numerolojide taşıdığı anlam sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.
Numerolojide 7 sayısı ne anlama gelir?
- 7 rakamının yaydığı enerji güçlü ve sakin bir karaktere işaret eder. Bu sayının sağladığı etkiler ile kişiler özgürlük ve manevi güç kazanır. Hayatın gerçek amacını anlama yolunda da ilerlerler.
- Bu sayı, insanları nazik ve yardımsever olmalarına teşvik eder ama söz konusu nezaketin aşırıya kaçılmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca 7 rakamının işaret ettiği günler, imaj değiştirme isteği konusundaki işlemler için (kuaföre gitme, yeni kıyafetler alma ve kişisel bakım gibi) uygun zamanlar olarak görülür.
- 7 rakamı korkulardan arınmaya yardımcı olur. Yeni adımlar atmaya da teşvik eder. Ayrıca bu sayı zor durumlar karşısında sabır ve mücadele etme yeteneğini artırır.
- 7 rakamı birçok inançta olduğu gibi numerolojide de şans (baht) ile ilişkilendirilir. 7'nin sağladığı enerji ile olumlu olayların oluşmasında başarı artar. Bu sayı ile bağlantılı dönemlerde engelleri aşmak ve sorunları çözmek de daha kolay hale gelir.
- 7 rakamının sürekli görülmesi olumlu bir işaret şeklinde anlatılır 7evrenin pozitif etkilerinin çalıştığı mesajını da verebilir. Ama korku ve güvensizlik duygularının insanı aşağı çektiğini de ifade edebilir. Bu yüzden 7 rakamı yaşama daha olumlu bir açıdan bakmanın önemini vurgular.
- Doğum tarihinde 7 rakamı bulunanlar kişilerin genelde şanslı olduğu söylenir. Bu tür kırılma noktalarının arkasındaki doğal bir tılsım şeklinde de kabul görür.
- Herhangi bir numerolojik çizelgede 7 görüldüyse bu olumlu değişikliklerin müjdecisi olabilir.
- Aşk ve ilişkilerde 7 sayısının etkisi, güven ve özsaygı ihtiyacını temsil eder.