Numerolojide 7 sayısı nedir? Numerolojide 7 sayısı ne anlama gelir?

Numeroloji, evren ile birlikte bütün varlıkların sayısal olarak bir titreşim yaydığını öne süren eski bir mistik pratiktir. Temelinde her insanı ve yaşam planını etkileyen bir dizi sayının yorumlandığında benzersiz hikayeler taşıdığı inancı vardır. Bir numeroloji hesaplamasında, kişinin doğum tarihi ile doğduğu adı kullanılır. Hesaplama doğru yapıldığında, yaşam amaçlarını ve öğrenilmesi gereken dersleri ortaya çıkardığına inanılır. Bu açıdan bakıldığında din ve felsefe konularında da öne çıkan bir sayı olan 7 rakamının numerolojide taşıdığı anlam sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

Numerolojide 7 sayısı ne anlama gelir?