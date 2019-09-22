NUN Okullarına TEKNOFEST'ten üçüncülük ödülü

İSTANBUL (AA) - NUN Okulları öğrencileri, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul'da "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisinde üçüncü oldu.

NUN Okulları, TEKNOFEST İstanbul'a "İnsansız Su Altı Sistemleri" ve "Robotik Fetih 1453" kategorilerinde iki farklı ekiple katıldı. 9. sınıfa giden 8 öğrencinin oluşturduğu ekip, 236 takımın arasından üçüncü oldu. 8 kız öğrenciden oluşan Hydrotechrov Takımı geçen yıl da finallerde yer almıştı.

NUN teknoloji takımlarının danışmanı Tasarım ve Teknoloji Öğretmeni Eftal İnan, şunları söyledi:

"NUN teknoloji takımları olarak bu ikinci senemizde bir ödül almayı bekliyorduk. Bu sene insansız su altı sistemlerinde üçüncü olduk. Seneye hem daha fazla kategoride finallere katılacağımıza hem de daha iyi dereceler alacağımıza inanıyorum. Milli teknoloji hamlesi gençlerimizin heyecanını arttırdı. Bu heyecanı kaybetmeden öğrencilerimizle daha derine, daha yükseğe, daha güzel bir geleceğe doğru yürüyeceğiz."

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise, öğrencilerin 2 yıldır bu proje için emek harcadıklarını anlattı.