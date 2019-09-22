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NUN Okullarına TEKNOFEST'ten üçüncülük ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

NUN Okulları öğrencileri, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul'da "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisinde üçüncü oldu

İSTANBUL (AA) - NUN Okulları öğrencileri, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul'da "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisinde üçüncü oldu.

NUN Okulları, TEKNOFEST İstanbul'a "İnsansız Su Altı Sistemleri" ve "Robotik Fetih 1453" kategorilerinde iki farklı ekiple katıldı. 9. sınıfa giden 8 öğrencinin oluşturduğu ekip, 236 takımın arasından üçüncü oldu. 8 kız öğrenciden oluşan Hydrotechrov Takımı geçen yıl da finallerde yer almıştı.

NUN teknoloji takımlarının danışmanı Tasarım ve Teknoloji Öğretmeni Eftal İnan, şunları söyledi:

"NUN teknoloji takımları olarak bu ikinci senemizde bir ödül almayı bekliyorduk. Bu sene insansız su altı sistemlerinde üçüncü olduk. Seneye hem daha fazla kategoride finallere katılacağımıza hem de daha iyi dereceler alacağımıza inanıyorum. Milli teknoloji hamlesi gençlerimizin heyecanını arttırdı. Bu heyecanı kaybetmeden öğrencilerimizle daha derine, daha yükseğe, daha güzel bir geleceğe doğru yürüyeceğiz."

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise, öğrencilerin 2 yıldır bu proje için emek harcadıklarını anlattı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yılki finallerde mükafatlarını almaları bizleri de çok mutlu etti. İki ayrı kategoride yarışan lise takımlarımızın haricinde bu sene TEKNOFEST İstanbul'a bireysel olarak katılan 5. sınıf öğrencimiz Ahmet Yiğit Başoğlu'nun aldığı en genç girişimci ödülü de göğsümüzü kabarttı. Soma maden faciasından etkilenerek tasarladığı madenci yaşam kıyafetiyle NUN Okulları öğrencilerinin duyarlılığını ortaya koydu. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerinin devam etmesi ve daha da artması için elimizden gelen bütün desteği onlara sağlamaya devam edeceğiz."

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NUN Okulları NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz TEKNOFEST

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