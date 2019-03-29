"Nur talebeleri Reis-i Cumhurumuzun yanında"

İSTANBUL (AA) - Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, "Hükümetin meşruiyetine darbe vurmak ve asayişi bozup memlekette anarşi çıkarmak isteyenler, seçimlerde hükümet aleyhine çıkacak bir neticeyi; vatan, millet ve memleket aleyhine Allah muhafaza istimal edebilirler. Buna karşı aynen üstadımız gibi bizler de vatan, millet ve İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın intihap ettiği adayları destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayramoğlu, "Umum Nur Talebeleri Namına Hz. Bediüzzaman'ın Hizmetkarı ve Talebesi Hüsnü Bayramoğlu" imzalı yazılı açıklamasında, alemi İslam'ın son kalesi ve ümmeti Muhammed'in ümidi olan Anadolu'da, vatan, millet ve bu vatandaki hükümet aleyhine müthiş planların, asayiş ve nizamın tahrip edilmesi için perde altında çalışmaların olduğunu belirtti.

"Ehl-i dalalet ve ehl-i nifak topyekün Reis-i Cumhurumuzun şahsına muhalefetle vatan ve milletin birlik ve beraberliğini hedef almış. Bütün imkanlarıyla parti, cemiyet ve basın yoluyla aleyhte neşriyat yapmaya gayret gösteriyorlar." ifadelerini kullanan Bayramoğlu, bu nazik zamanda Nur talebelerinin müteyakkız olmalarını ve Said Nursi'nin daima tazelenen, günümüze hitabeden lahikaları ve bilhassa Emirdağ Lahikasındaki mektupları ve özellikle son dersinin çok okunmasını tavsiye ettiklerini belirtti.