Nur Yerlitaş neden öldü? Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı, nerelidir?

Nur Yerlitaş’tan sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü Modacı yaşamını yitirdi. Peki Nur Yerlitaş neden öldü ve kaç yaşındaydı? İşte Nur Yerlitaş kimdir sorusunun cevabı ve Yerlitaş’ın vefatı ile ilgili detaylar...

NUR YERLİTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Nur Yerlitaş uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz yıl ameliyat olmuştu. Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, hastalığı hakkında sevenlerini ara ara bilgilendiriyordu. Son durumu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

“"İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım."

NUR YERLİTAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

1955 doğumlu olan Yerlitaş hayata gözlerini 64 yaşında yumdu.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından ise Giresunludur.[7][8] Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. 27 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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