Nuri Pakdil, sevdalısı olduğu Kudüs’te anıldı

KUDÜS (AA) - Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil, işgal altındaki Doğu Kudüs’te düzenlenen bir programla anıldı.

Fikir ve düşünce adamı Pakdil için işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Kudüs Topluluğu Forumunun ortaklığıyla düzenlenen programa, Filistin Yönetimi Sosyal İşler Bakanı Müsteşarı Azzam el-Heşlemun, Kudüs Yüksek İslam Heyeti ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Kudüs’teki birçok kanaat önderi katıldı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, programda yaptığı konuşmada Kudüs’ün, Pakdil’in şiir ve düşüncesi başta olmak üzere Türk Edebiyatı’ndaki önemine dikkati çekti.

Pakdil’in “Anneler ve Kudüsler” adlı şiirini okuyan Ermumcu, Pakdil’i Kudüs’te anmanın kendisine bir vefa olduğunu dile getirdi.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de yaptığı konuşmada, Pakdil’in "Kudüs Şairi" olarak adlandırılmasının, onun Filistin davası için ortaya koyduğu mücadeleden kaynaklandığını söyledi.