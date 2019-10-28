HABER

Nuri Pakdil, sevdalısı olduğu Kudüs’te anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 18:07 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil için anma programı düzenlendi

KUDÜS (AA) - Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil, işgal altındaki Doğu Kudüs’te düzenlenen bir programla anıldı.

Fikir ve düşünce adamı Pakdil için işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Kudüs Topluluğu Forumunun ortaklığıyla düzenlenen programa, Filistin Yönetimi Sosyal İşler Bakanı Müsteşarı Azzam el-Heşlemun, Kudüs Yüksek İslam Heyeti ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Kudüs’teki birçok kanaat önderi katıldı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, programda yaptığı konuşmada Kudüs’ün, Pakdil’in şiir ve düşüncesi başta olmak üzere Türk Edebiyatı’ndaki önemine dikkati çekti.

Pakdil’in “Anneler ve Kudüsler” adlı şiirini okuyan Ermumcu, Pakdil’i Kudüs’te anmanın kendisine bir vefa olduğunu dile getirdi.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de yaptığı konuşmada, Pakdil’in "Kudüs Şairi" olarak adlandırılmasının, onun Filistin davası için ortaya koyduğu mücadeleden kaynaklandığını söyledi.

Şeyh Sabri, Pakdil’in, "Yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" şeklindeki dizelerini okuyarak Kudüs’ün ve Filistin’in Pakdil başta olmak üzere, Müslümanların kalbindeki yerine işaret etti.

Aksa hatibi Şeyh Sabri konuşmasının ardından Kudüs Şairi Pakdil için dua etti.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede 18 Ekim'de vefat etmişti.

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Oyuncuları tokatlayan antrenöre, 1035 gün hak mahrumiyetiOyuncuları tokatlayan antrenöre, 1035 gün hak mahrumiyeti
CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, İBB şirketine başkan olduCHP PM üyesi Gökhan Günaydın, İBB şirketine başkan oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Nuri Pakdil

En Çok Okunan Haberler

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

BM: Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek

BM: Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek

AA, İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.