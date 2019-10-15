HABER

Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı.

Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz gözaltına alındı

Emrah KIZIL- Selim KAYA- Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz ile belediye başkan yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile başkan yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen polis de Nusaybin Belediyesi ile 3 isme ait adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda Başkan Semire Nergiz, yardımcısı Ferhat Kut ve Mehmet Emin Alkan evlerinde gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binasındaki araması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz gözaltına alındıNusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz gözaltına alındıNusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz gözaltına alındıNusaybin Belediye Başkanı HDP'li Nergiz gözaltına alındı

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Yüksekova Belediyesine operasyonYüksekova Belediyesine operasyon
'Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum''Cinnet geçirip satırla eşime vurdum, sonrasını hatırlamıyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Fransızlardan skandal sansür!

Fransızlardan skandal sansür!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.