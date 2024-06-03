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  4. Samsun'da düğün çıkışı dehşet saçmıştı! 4 kişi yaralayan sanığa ceza yağdı

Samsun'da düğün çıkışı dehşet saçmıştı! 4 kişi yaralayan sanığa ceza yağdı

03.06.2024 21:32
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Samsun'un Bafra ilçesinde düğün çıkışı husumetli olduğu kişiye ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan Bülent Kaya, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, bir kişiyi de yaralamaktan 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da düğün çıkışı dehşet saçmıştı! 4 kişi yaralayan sanığa ceza yağdı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün sonrası yaşanan olaylar dehşete düşürdü. Bülent Kaya, bir düğün çıkışı içinde Ramazan Kaya, Ali Dağ, Şaban Dağ ve Mertcan Dağ’ın bulunduğu otomobile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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CEZA YAĞDI!

Olayın ardından yakalanan Bülent Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten toplam 33 yıl, bir kişiyi yaralamadan da 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Samsun Bafra düğün
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