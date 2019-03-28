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Nusaybin’de öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi.

Nusaybin’de öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Turgutlu Mahallesi öğrencilerini Sıla İlköğretim Okuluna taşıyan Hayrettin Duman yönetimindeki 47 NN 981 plakalı minibüs devrildi. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında minibüste bulunan öğrencilerin tamamı tedbir amacıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan 4 öğrenci ayakta yapılan tedavilerinden sonra taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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