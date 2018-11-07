Nusret, eti altınla kapladı, DJ Khaled kendi elleriyle kesti

Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etti.
Altın fiyatları hızla yükselirken eti altın tozuna bulayıp servis etmesiyle çok konuşulan Nusret, aynı gösteriyi DJ Khaled için de gerçekleşti.
DJ Khaled, üstü tamamen altın kaplı eti keserek şov yaptı.
DJ Khaled, Nusret'in ünlü 'Salt Bae' hareketini de yapmayı ihmal etmedi.
Nusret Gökçe bu anları Instagram hesabından paylaşarak altına, "Biz en iyiyiz" notunu düştü.
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