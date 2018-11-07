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Nusret, eti altınla kapladı, DJ Khaled kendi elleriyle kesti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Amerikalı ünlü DJ Khaled, Nusret'in özel olarak hazırladığı altın kaplamalı eti kendi elleriyle kesti.

Rihanna'dan Justin Bieber'a birçok yıldızla çalışan Amerikalı DJ Khaled, Nusret'in Miami'de yer alan restoranını ziyaret etti.

Altın fiyatları hızla yükselirken eti altın tozuna bulayıp servis etmesiyle çok konuşulan Nusret, aynı gösteriyi DJ Khaled için de gerçekleşti.

DJ Khaled, üstü tamamen altın kaplı eti keserek şov yaptı.

DJ Khaled, Nusret'in ünlü 'Salt Bae' hareketini de yapmayı ihmal etmedi.

Nusret Gökçe bu anları Instagram hesabından paylaşarak altına, "Biz en iyiyiz" notunu düştü.


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DJ Khaled nusr-et nusret gökçe Et altın kaplama

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Böyle şımarık insanlar çok ünlü olduğunu, çok para kazandığını sanır ama gün gelir sıfırı tüketir beş parasız kalırlar.
azgınlık........
Adam ne güzel yoluyor helal olsun malsın oğlum der bakışı başka..
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