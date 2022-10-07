NVIDIA FPS gösterme: NVIDIA ekran kartlarında oyun içi FPS görüntüleme nasıl yapılır?

Çevrimiçi bilgisayar oyunlarında FPS ölçme işlemi için birçok program ve ekran kartı kullanılır. Kullanıcıların oyun içerisindeki kare hızını bilmeleri büyük yarar sağlar. Bunun için de güçlü bir ekran kartına ihtiyaç duyulur. Son dönemlerde oyun dünyasında kullanıcıların en çok tercih ettiği ekran kartlarından biri NVIDIA yazılımıdır.

NVIDIA FPS gösterme

NVIDIA, çevrim içi bilgisayar oyunları için çok güçlü performansa sahip grafik kartları üreten bir firmadır. Grafik kartlarının güçlü performansa sahip olması oyun içindeki FPS değerini olumlu yönde etkiler. NVIDIA’nın ürettiği ekran kartlarında "GeForce Experience" isimli bir program bulunur. Bu program kullanıcıların oyun içerisinde FPS değerini takip etmelerini sağlar. Bu ekran kartı ile oyun içi performansınızı iyileştirebilirsiniz. Nvidia experience fps gösterme gösterme işlemi için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir:

Öncelikli olarak Geforce Experience programının son sürümünü bilgisayarınıza indirin.

İndirme ve kurma işleminden sonra programı açın.

Programın hemen sağ üst tarafında "Dişli Çark" simgesi bulunur. Buraya tıklayarak "Ayarlar" bölümüne giriş yapıp "Share" yazan yere tıklayınız.

Share yazan yerde ayrıca bir "Ayarlar" bölümü bulunur. Bu bölüme giriş yapın.

Karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu pencerede "HUD Layout" yazan yere tıklayın.

HUD Layout kısmında "FPS Counter" yazan yere tıklayın. Bu bölümde FPS değeri görmek istediğiniz alanı belirleyiniz.

Son olarak "Back" tuşuna basın, ardından da "Done" butonuna tıklayarak işlemini tamamlayın.

Oyun içi FPS gösterme

FPS değerinin yüksek olması online bilgisayar oyunlarının daha iyi oynanmasını sağlar. Kullanıcılar bu değeri takip ederek, oyun içi performanslarını daha iyi değerlendirebilir. Çevrim içi bilgisayar oyunlarında FPS değerini takip edebilmeniz için birçok program mevcuttur. Bu programlar arasından istediğinizi bilgisayarınıza kurarak oyun içerisinde FPS değerini takip edebilirsiniz.



