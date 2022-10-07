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RAM FPS arttırır mı? RAM artışı FPS performansını etkiler mi?

07.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar üzerinden online oyun oynamak oldukça popülerdir. Kullanıcıların oyunlarını daha iyi performansa oynamaları için güçlü bir RAM belleğine ihtiyaçlarını vardır. Özellikle bilgisayar oyunlarında RAM donanımının çok iyi olması gerekir. Ram belleği ne kadar arttırılırsa FPS değeri de o kadar artar.

RAM FPS arttırır mı? RAM artışı FPS performansını etkiler mi?

Online rekabetçi bilgisayar oyunlarında FPS değerinin yüksek olması son derece önemlidir. Bu değer düştüğü zaman oyunlarda kasma, donma gibi bir takım sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunlarla karşılaşmamak ve daha keyifli bir oyun deneyiminin yaşanabilmesi için hem RAM donanımının kaliteli olması hem de FPS değerinin yüksek olması gerekir.

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RAM FPS arttırır mı?

RAM bellekler geçici bir depolama alanıdır. Bilgisayarınızın ihtiyaç duyduğu verilerin çok hızlı bir şekilde okunmasını sağlar. Çevrim içi bilgisayar oyunlarında RAM kapasitesi, işlemci ya da ekran kartı kadar olmasa da önemlidir. RAM kapasitesi ne kadar iyi olursa FPS değeri de o kadar artabilir.

FPS değeri ise oyun içi bilgisayar monitörünüzün saniye başına kare hızını temsil etmektedir. Online oyunlarda çoğunlukla bu değerin 30’dan aşağı olmaması gerekir. RAM kapasitesinin ise 16 GB olması tavsiye edilir. RAM belleğinin fazla olması FPS değerini arttırdığı için oyunlar daha akıcı bir şekilde oynanabilir.

Düşük RAM FPS Drop yapar mı?

Drop terimi online oyunlarda kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı terimlerden biridir. Online bilgisayar oyunlarında internet hızının az olması veya internetin tamamen kopması durumunda yaşanır. Kullanıcılar bu durumu "drop yeme" olarak adlandırır. Oyun içi yoğun olan sahnelerde internet bağlantısında sıkıntı yaşandığında drop olayı meydana gelir.

Online bilgisayar oyunlarında RAM kapasitesinin en az 8 GB olması gerekmektedir. Ancak bu kapasitenin daha fazla olması önerilir. RAM belleği yetmediği zaman FPS değerinde de düşüş yaşanabilir. Bu durum oyunlarda görüntü kalitesinin bozulmasına ve oyunların donmasına yol açar. Yüksek hızlı bir RAM kullanmak FPS'yi ve oyun kalitesini iyileştirir.

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RAM FPS’i ne kadar etkiler?

Çevrim içi bilgisayar oyunlarında RAM belleğinin iyi bir kapasiteye sahip olması önemlidir. Ancak RAM, FPS üzerinde işlemci ya da ekran kartı kadar etkili değildir. Ancak hızlı bir RAM, FPS'nin iyileşmesinde rol oynar. Bellek ne kadar iyi olursa oyun içi FPS değeri o kadar yüksek olur.

RAM belleğinde verilerin geçici olarak okunabilmesi için yer kalmadığında bilgisayar belleği devreye girmektedir. Bu durum FPS değerini önemli ölçüde düşürür. Bu yüzden RAM veri depolama alanının kapasitesi oyun içi performansı ve FPS değerini etkileyen bir faktördür.

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RAM fps
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