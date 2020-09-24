HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nvidia, RTX 3090 için özür diledi

Nvidia, RTX 3090 için özür diledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 17:51 | Son Güncelleme

Nvidia, RTX 3090 ekran kartı için yeni bir blog gönderisini yayınladı. Nvidia blog gönderisinde, RTX 3090'ı bugün ön siparişe açacağını duyurdu. Fakat gönderiyi ilgi çekici kılan şey, Nvidia'nın daha satışa sunmadan RTX 3090 için özür dilemesiydi.

Nvidia, RTX 3090 için özür diledi

Nvidia, GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları ile AMD ile olan rekabeti daha da artırdı. RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 olmak üzere üç farklı ekran kartı sunan Nvidia, RTX 3090'ı ise bugünden itibaren ön siparişe sunuyor. Yaygın görüş, RTX 3090'ın hızlıca tükeneceğinden yana. Fakat Nvidia, ekran kartı ön siparişe çıkmadan, oyunculardan bu konu hakkındaki özrünü diledi bile.

NVİDİA'DAN RTX 3090 STOK SORUNU İÇİN ÖZÜR

RTX 3090 için bir blog yazısı yayınlayan Nvidia, yaşanacak stok sıkıntısı için şimdiden özür diledi. RTX 3090'ın TITAN RTX gibi niş kullanıcılara hitap ettiğini söyleyen Nvidia, sıkıntının sinir bozucu olduğunu bildiğini belirtti. Ayrıca firma gönderisinde, ''önümüzdeki haftalarda stok sorununu çözmek için için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

RTX 3090

NVİDİA RTX 3090 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

GeForce RTX 3090 ekran kartı 8K 60 FPS çözünürlüğünde oyun oynamayı mümkün kılıyor. TITAN RTX'in yerini alan yeni nesil ekran kartının fiyatı ise performansıyla doğru orantılı. Zira RTX 3090'ın fiyatı için Nvidia Türkiye, 14.400 TL'lik bir başlangıç fiyatı belirlenmiş durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Ne ilki ne de sonuncusu olacak!Ne ilki ne de sonuncusu olacak!
21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir nesil onunla büyüdü: Vikipedi 10 yıl sonra tasarımını güncelliyor!
10 yıl aradan sonra yenileniyor!
Bu kez kopmaz gibi: iPhone 12 şarj kablosu ortaya çıktı!
iPhone 12'nin en önemli parçası göründü!
Hayranlar heyecanlanabilir: Galaxy S20 FE Samsung'un son FE telefonu olmayacak!
Ne ilki ne de sonuncusu olacak!
İngiltere mobil "Kovid-19 temas ve izleme" uygulamasını devreye aldı
Koronavirüs uygulaması bir ülkede daha devreye girdi!
Dev robot Gundam gösteri yaptı
İnsansı dev robottan hayran bırakan gösteri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ada parsel sorgulama işlemi! Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?
Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.