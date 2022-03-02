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Nvidia'ya siber saldırı şoku! Bilgiler sızdırıldı

02.03.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekran kartı üreticisi Nvidia, bir süre önce gündeme gelen iddiaları doğrulayarak siber saldırıya uğradığını açıkladı. İhlalin arkasındaki bilgisayar korsanları, çalınan dosyaların bir kısmını internette yayınlamaya başladı.

Nvidia'ya siber saldırı şoku! Bilgiler sızdırıldı

Nvidia, bu kez yeni bir ekran kartının lansmanı ile ilgili ile değil, bir siber saldırı ile gündeme geldi.

NVIDIA'DA ŞOKE EDEN VERİ İHLALİ

Şirketin geçen hafta siber saldırıya maruz kaldığı iddia edilmişti. Nvidia, şimdi birçok yayıncıya yaptığı açıklama ile bilgisayar korsanlarının geçen haftaki ihlal sırasında şirketten veri çaldığını doğruladı.

Şirket, "Tehdit aktörünün sistemlerimizden çalışan kimlik bilgilerini ve Nvidia'ya ait bazı bilgileri aldığını ve bunları çevrimiçi olarak sızdırmaya başladığını biliyoruz" dedi.

Nvidia

FİDYE TALEBİ

Nvidia neyin çalındığını belirtmezken, ihlalin arkasındaki LAPSUS$ isimli grubun Nvidia donanım ve yazılımıyla ilgili dosyalar da dahil olmak üzere 1 TB'lık bir veri elde ettiği iddia edildi. Bilgisayar korsanlarının verileri gizli tutmak adına şirketin kripto para üzerinden ödeme yapmasını talep ettiği öne sürülürken, Nvidia'nın henüz grup ile görüşme sağlamadığı ifade edildi.

Nvidia'nın şimdi LAPSUS$'ın internete hangi bilgileri sızdırdığını analiz etmeye çalıştığı bildirilirken, şirketin hizmette herhangi bir aksama beklemediği aktarıldı.

SIZDIRMAYA BAŞLADILAR

TechPowerUp'a göre ise LAPSUS$, şirketin DLSS teknolojisinin kaynak kodu da dahil olmak üzere Nvidia'nın yazılımı hakkında bilgi içerdiği iddia edilen 19 GB'lık bir arşivi sızdırmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Nvidia
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