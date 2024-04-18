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    4. O balığın kafasından çıkarılıyor! Böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor... Tanesi 30 TL

    O balığın kafasından çıkarılıyor! Böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor... Tanesi 30 TL

    18.04.2024 15:13
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    Böbrek taşı olan hastalar, şiddetli ağrı gibi nedenlerle ciddi problemler yaşayabiliyor. Bu sebeple de böbrek taşını düşürebilecek pek çok farklı formülü denemeye çalışabiliyorlar. Sinop’ta da balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşının böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor. ’Eşkina’ taşının tanesi 30 TL’den alıcı buluyor.

    Böbrek taşı nasıl düşürülür? Böbrek taşı şikayeti olan pek çok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor ve derdine çare olabilecek farklı yöntemleri araştırıyor. Karadeniz’de nadir avlanan bir balık türü olan ’eşkina kötek’ balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.

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    Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor.

    ÖNCE UN KIVAMINA GETİRİYORLAR

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    Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor.

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    Henüz tam yetişkin boyutlara gelmediği halde normal boyutunun bile yarım metreye ulaştığı eşkina balığının kilosu 400 TL’den satışa sunuluyor. (İHA)

    6cc55dd8-3185-4a74-b30a-382d87434c36Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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