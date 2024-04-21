O çıkışı gündem olmuştu: Erdal Beşikçioğlu'nun 'borç' çıkışına eski belediye başkanı Enver Demirel'den yanıt gecikmedi!

Türkiye 31 Mart virajını atlattı. Seçime damgasını vuran olay ise birçok belediyenin AK Parti veya MHP'den CHP'ye geçmesi olmuştu. CHP'li belediye başkanları göreve geldikten sonra devraldıkları belediyenin borçlarını ilan etti. CHP sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti ve MHP'den devralınan belediyelerdeki toplam borcun 100 milyar lira olduğunu duyurmuştu.

100 MİLYAR LİRA BORÇ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde AK Parti ve MHP’den devraldıkları belediyelerin borç durumunun 100 milyar lira olduğunu duyurmuştu. Yücel açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"22 yıllık AK Parti iktidarının merkezi yönetimde yarattığı ekonomik tahribat, yerel yönetimlerde de çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. AK Parti ve MHP’den devralınan belediyelerin borç yükü 100 milyar lira. Kasaları bomboş. İsraf olağanlaşmış. Gereksiz harcama rekoru kırılmış. Sadece birkaç belediyenin durumunu anlatmak bile genel tablonun ne kadar vahim olduğunu gösterecektir."

BEŞİKÇİOĞLU'NDAN BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Ankara Etimesgut'ta CHP'nin adayı olarak seçime katılan ünlü isim Erdal Beşikçioğlu seçimi kazanarak mazbatasını aldı. Beşikçioğlu, CHP'li diğer belediye başkanlarından farklı bir çıkışla gündem olmuştu.

31 Mart'ın en çok konuşulan adaylarından ve seçimi kazanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise 'borç' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Beşikçioğlu diğer CHP'li belediye başkanlarının aksine belediyeyi borçsuz aldığını duyurdu. 'Şanslıyız' diyen Beşikçioğlu, "Enver Bey bize borçsuz bir şekilde teslim etti belediyeyi. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN DUYURDUĞU BORÇLAR

CHP sosyal medya hesaplarında da 31 Mart yerel seçimlerinde partinin kazandığı belediyelerin toplam borçları duyurmuştu. Partinin, resmi X hesabından nüfus karşılaştırmasıyla birlikte paylaşılan bilgiye göre bazı belediyelerin borçları şöyle:

Denizli Büyükşehir Belediyesi: (1 milyon nüfus) 11,1 milyar TL

İstanbul Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL

Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL

Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL

Edirne Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL

Antalya Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL

İzmir Kiraz Belediyesi: (43 bin nüfus) 332 milyon TL

Kütahya Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL

Afyonkarahisar Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon TL

Denizli Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINDAN BEŞİKÇİOĞLU'NA CEVAP GELDİ

Eski Etimesgut Belediye Başkanı MHP'li Enver Demirel de Beşikçioğlu'na açıklamasından dolayı teşekkür ederek bir mesaj paylaştı. Demirel'in mesajı şu şekilde:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla; uyguladığımız mali disiplinle kendi kaynaklarımızla, borçsuz, faiz ödemeden; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artran onlarca hizmet ürettik. Etimesgut Belediyesi gerçekleştirdiği onlarca tesise, hizmete rağmen borcu olmayan ve hizmet üretebilecek kaynağı olan Türkiye'nin ender belediyelerinden biridir.

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Erdal Besikçioğlu'na 'borçsuz belediye devraldıkları' yönündeki dürüst açıklamaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."





