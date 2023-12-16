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  4. O ilde uyarıların ardından beklenen oldu: Her yer beyaza büründü... İstanbullular için yeni uyarı 'Akşama dışarıda kalmayın' Meteoroloji'den son dakika 16 - 20 Aralık hava durumu

O ilde uyarıların ardından beklenen oldu: Her yer beyaza büründü... İstanbullular için yeni uyarı 'Akşama dışarıda kalmayın' Meteoroloji'den son dakika 16 - 20 Aralık hava durumu

16.12.2023 12:29 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son günlerde çok sayıda il için önemli uyarıları olmuştu. Edirne'de kar yağışı beklenirken beklenen oldu. Edirne’nin sınır bölgesine yakın olan köylerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için tahminlerini paylaşırken "Akşama dışarıda kalmayın" dedi. İşte Meteoroloji'den son dakika 16 Aralık - 20 Aralık hava durumu...

O ilde uyarıların ardından beklenen oldu: Her yer beyaza büründü... İstanbullular için yeni uyarı 'Akşama dışarıda kalmayın' Meteoroloji'den son dakika 16 - 20 Aralık hava durumu

Meteoroloji'den çok sayıda il için peş peşe uyarılar gelmişti. Uzmanlar, Edirne için de kar yağışı uyarısı yapmıştı. Kentte iki gündür devam eden sağanak yerini karla karışık yağmura bıraktı.

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Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.

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Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Bulgaristan’a sınır köylerinden birisi olan Hamzabeyli’de sabaha karşı başlayan sağanak yerini önce karla karışık yağmura, sonra ise tamamen kara dönüştü.

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HER YERE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışıyla birlikte her yer kısa sürede beyaza büründü.

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Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli, Vaysal, Kalkansöğüt ve diğer yakın köylerde etkili olan kar, köylüleri de sevindirdi.

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Avrupa’ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için ise kar küreme araçları ve ekipler hazır olarak bekledi.

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KIRKLARELİ'NİN DE YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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Dün gece saatlerinde Kırklareli’nin yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırarak beyaza bürüdü.

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Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ile İl Özel İdare ekipleri, yolların kapanması için küreme çalışmalarına devam ediyor.

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Hava sıcaklığı 1 derece ölçülen yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor. (İHA)

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ORHAN ŞEN'DEN UYARI! "AKŞAMA DIŞARIDA KALMAYIN"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in sosyal medya hesabından hava durumu ile ilgili paylaştığı son dakika bilgileri şu şekilde:

"Bugün cumartesi Türkiye’nin batısında ve kuzeyinde yağış var. Yağışlar yağmur, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uludağ, Ankara ve Sivas'ın kuzeyinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, Marmara ile Kuzey Ege kuzeyden, Güney Ege de güneyden kuvvetli esecek.

Sıcaklıklar azalacak. Yağışlar akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya’nın doğusunda şiddetli yağışa dikkat! Yağışlar pazar günü ise Batı’da etkisini kaybedecek. Karadeniz iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek. Ardından da Pazartesi sabahı ülkeyi terk edecek.

İstanbul bugün yağmurlu sıcaklık 9 derece olacak, akşam ise yağmur kuvvetlenecek. Rüzgar poyrazdan kuvvetli esiyor. Hissedilen sıcaklık 4-5 derecelerde olacak. Akşama dışarıda kalmayın! İzmir sabah ve öğlen kuvvetli yağmurlu 17 derece, Ankara gündüz yağmurlu gece karla karışık yağmur ve kar yağışlı… Antalya ise 19 derece bölgenin doğusu şiddetli yağmurlu dikkat!"

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI : Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerinin yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevreleri ile zamanla bölge genelinin (Bayburt hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

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16 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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17 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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18 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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19 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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20 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Edirne
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