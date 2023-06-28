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O ilçede bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Market, fırın ve tüm mağazalar kapandı

28.06.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un sakin kenti Uzundere, bayramda ’hayalet kent’ oldu. İlçe halkı kurban kesimi için köylere gidince, ilçe merkezinde neredeyse kimse kalmadı.

O ilçede bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Market, fırın ve tüm mağazalar kapandı

Uzundere’de bayramın 1. günü tüm halk kurban kesimi için köylerine gitti. İlçe merkezinde çocuklar ve birkaç vatandaş dışında kimse kalmadı. Marketler, fırınlar ve tüm mağazalar kapalıydı. Arefe günü çok kalabalık olan ilçe merkezi bayramın 1. gününde adeta ’hayalet şehre’ döndü.

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HAYAT RESMEN DURDU

Uzundere, pandemi dönemindeki sokağa çıkma yasaklarından sonra hiç bu kadar boş kalmazken, ilçe merkezine gelen ziyaretçilerin bazıları yemek yiyecek hiçbir yer bulamadı. Sadece 2 kurumsal marketin açık olduğu Uzundere’de hayat 1 günlüğüne durdu.

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"HİÇ KİMSE YOK"

Kurban kesimine giden ilçe esnafı Selim Kardaş, "İlçemizin Kurban Bayramı’na verdiği önemi görüyoruz, sokaklar caddeler bomboş. Hiç kimse dükkanlarında ve sokaklarda değil. Ben de buradan kurbanımı kesmeye giderken geçtim" dedi.

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Kurban kesim işlemini yapan ve ilçe merkezine gelen Cafer Fırıncı ise, "Burası Erzurum’un Uzundere ilçesi, Erzurum’un sakin kenti. Burası arefe günü ana baba günü, kalabalıktı. Bugün de bayram itibarıyla herkes kurbanını kesmek için gitmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Sakin kent dediğimiz gibi sakin. Hiç kimse yok" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Erzurum Uzundere

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