O ilçede nüfus patlaması yaşandı! 30 binden 100 bine dayandı... Araç ve yaya trafiğinde yoğunluk

Kırıkkale Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi bugün itibarıyla başladı. Yahşihan ilçesine aileleri ile birlikte gelen öğrenciler, hafta sonu itibarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında kalmak için kayıt işlemlerini tamamladı. Öğrencilerin yurtlara kayıt işlemleri sırasında ise özellikle Devlet Bahçeli Caddesi'nde araç ve yaya trafiğinde yoğunluk oluştu. KYK yurtlarına şu ana kadar 8 bin 500 öğrenci yerleştirildi. Aileleri veya arkadaşları ile birlikte kalmak isteyen binlerce öğrenci de Yenişehir Mahallesi'nde bulunan özel apart evleri tercih etti. Apart evlerin kirası ise aylık 3 bin liradan 6 bin liraya kadar çıkıyor. Yahşihan Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin nüfuslarını ilçeye aldırmaları halinde de başta burs olmak üzere, birçok alışveriş mağazası ve sosyal aktivitelerin yapıldığı mekanlardan fiyatlarda indirim desteği sağlanıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine, üniversitenin açılmasıyla birlikte özellikle kış mevsiminde ilçe nüfusunun 100 bine ulaştığını belirterek, öğrencilerin belediye imkanlarından faydalandığını söyledi.

"BÜYÜK ŞEHİRLER HARİÇ, TEK ÜNİVERSİTESİ OLAN BİR ŞEHİR"

Belediye bünyesinde kurulan Öğrenci İşleri Müdürlüğüne müracaat eden üniversite öğrencilerinin her türlü sıkıntılarını çözüldüğünü anlatan Türkyılmaz, "Bugün itibarıyla üniversiteler açıldı. 43 vilayetin kesiştiği nokta Yahşihan ilçesinin şöyle bir özelliği var: Büyük şehirler hariç, tek üniversitesi olan bir şehir. Öğrenci arkadaşlar hoş geldi. Veliler de hiç merak etmesin sevgili yavruları bizlere emanet. Öğrenci İşleri Müdürlüğü de Türkiye'de tek bizim ilçemizde var. Öğrencilerin apart ile ilgili sıkıntılarını, burslarla ilgili sıkıntılarını, yerleşkeler ile ilgili sıkıntılarını, hocalarla ilgili sıkıntılarını birinci elden takip ettiğimiz bir birimdir. Aynı zamanda üniversiteye gelen kardeşlerimizde belediyemizin imkanlarından sonuna kadar faydalanmakta. Bugün itibarıyla da çorba dağıtımları da başladı" diye konuştu.

"ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA YAHŞİHAN'IN NÜFUSU 100 BİN"

Öğrencilerin ikametlerini ilçeye almalarını isteyen Türkyılmaz, "Bir de şundan bahsetmek isterim; özellikle kış aylarında Yahşihan'ın nüfusu 100 bin. Tabela nüfusumuz 30 bin. Bodrum, Marmaris, Didim, Çeşme gibi. Bir de kışlık ilçeler var. Burada da 'Türk Medeni Kanunu' devreye giriyor. Orada da 19'uncu maddesinde, 'Kim nerede yaşıyor ise orada adres bildirmek zorundadır.' 5490 sayılı kanunda da, '15 gün içerisinde bildirmek zorunda.' Bizim öğrenci arkadaşlarımızdan ricamız, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile de yapabilirler. Kendileri de Nüfus Müdürlüğüne gelip adreslerini alabilirler" şeklinde konuştu.

"ONLARDAN RİCAM LÜTFEN ADRESLERİNİ ALSINLAR"

İkametlerini alan öğrencilere başta burs olmak üzere birçok imkan tanıdıklarını belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Biz adreslerini alanlara burs konusunda yardımcı olmayı planlıyoruz. İndirim kartları var. Adres almaları içinde 9 ay süreyle ikamet ettikleri için artık evleri Yahşihan'dır. Ben buradan tüm öğrenci dostlarıma ve velilere şunu rica ediyorum: Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar. Sıra bize geldi, 4 yıldır da onları bekliyoruz. Pandemiydi, ekonomiydi, hepsiydi ama artık kucaklarımızı açtık. Sevgili gençlerimizle hemhal olmaya geldi sıra. İşte onlarla arabalı sinema, dağda kamplar, golf arabasıyla gezmeler, atlar, ATV'ler bütün eğlenceler onlar için. Ama öncelikli olarak dersler. İnşallah onların da katkılarıyla daha çok aktivitelerde olmak için onlardan ricam lütfen adreslerini alsınlar."

"GÜZEL BİR ŞEHİR, YAŞANILABİLECEK BİR ŞEHİR"

Üniversite öğrencisi Hakan Yıldırım, "Kırıkkale Üniversitesinde tarih öğretmenliği okuyorum. İkinci seneme geçtim. İlk başta yurda yazıldım geçen yıl. Bu yıl da yurttayım. Yurtlarımızın durumu güzel. Yahşihan'a baktığımız zaman herkes birbirini tanıyor. Güzel bir şehir, yaşanılabilecek bir şehir" ifadesini kullandı.

"YURTLARIMIZ ÇOK GÜZEL"

Üniversite eğitimini almak için Ankara'dan geldiğini belirten Berkay Albayrak ise, "Burada yurda yerleştim ikinci senem. Elektrik mühendisliği okuyorum. Yurtlarımız çok güzel, eşyalarımız sağlam. Dolaptır her şey çok temiz. Şehir güzel kendi memleketim. Kötü olsaydı buraya kayıt olmazdım. Şu ana kadar da kötülüğünü görmedik" dedi. (İHA)



