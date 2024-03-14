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  4. O ilçedeki kahvehanelerde ne çay ne de kahve içiliyor... Favori içecekleri bu oldu! Fiyatı çayla aynı

O ilçedeki kahvehanelerde ne çay ne de kahve içiliyor... Favori içecekleri bu oldu! Fiyatı çayla aynı

14.03.2024 17:18
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerdeki süt servisi yoğun ilgi gördü. Çay yerine süt içildiğini anlatan kahvehane çalışanı Latif Islıoğlu, çayın da sütün de fiyatının aynı olduğunu söyledi.

O ilçedeki kahvehanelerde ne çay ne de kahve içiliyor... Favori içecekleri bu oldu! Fiyatı çayla aynı

Burhaniye’de kahvehanelerde yapılan süt servisi ilgi gördü. Kahvehanelerdeki süt servisinin süt tüketimini artıracağını kaydeden vatandaşlar, uygulamanın yaygınlaştırılmasını istedi.

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Avcılar Kulübü Lokalinde yapılan süt servisi de ilgi gördü. Çayın ve sütün 7.5 lira olduğunu anlatan Latif Isloğlu, “Günlük taze süt bulunduruyoruz. Süt içenlerin sayısı da her geçen gün artıyor” dedi.

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Süt tüketiminin yaygınlaştırılmasını isteyen Mustafa Dirlik’de ,“Bu kahvehaneye gelince hep süt içiyoruz. Sütü seviyoruz. Bütün kahvehanelerin süt servisi yapmasını bekleriz” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye kahvehane
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