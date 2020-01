O şirket yetkilileri ilk kez konuştu

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kirazlıyayla Mahallesi’nde yatırım planlayan Meyra Maden’den yatırıma yönelik tartışmalara ilişkin ilk açıklama geldi. Meyra Maden sözcüsü Maden Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin yaptığı açıklamada, her şeyin kılı kırk yararak hesaplanıp incelendiğini ve izinlerin bu doğrultuda verildiğini belirtti.

Hiç kimsenin kafasında şüphe ve kaygıya yer vermemek için en doğru bilgilendirmeleri yapmayı sürdüreceklerini anlatan Zengin, yatırıma karşı çıkan grubu eleştirdi. Dr. Zengin, "Asılsız, korkunç, doğruları yansıtmayan iddialarda bulunanlara da, ’Hodri meydan’ diyoruz. Halkımızın önünde akademisyenlerinizi de getirin, konuyu karşılıklı tartışalım, halk gerçekleri görsün. İddialarınızı kanıtlayacak elinizde bilimsel veriler var mı? Analizler, uzman kişilerce raporlarınız var mı?" dedi.

Bütün bu süreçleri ayrıntıları ile anlatacakları, işletmenin kuruluş aşamasına yönelik her konudaki sorulara cevap verildiği toplantılar ve maden işletmeleri gezileri düzenleyeceklerini ifade eden Zengin, ayrıca Kirazlıyayla sakinlerinden oluşan bir Denetim Komisyonu kurulacağını ve bu komisyonun işletmeyi denetleme hakkının bulunacağını kaydetti. Bugünkü teknoloji ile çevreci, insan sağlığı ve güvenliğini en yüksek seviyede gözeten madenciliğin mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Zengin, "Bugün Türkiye’nin dört bir yanında bu teknoloji ile madenler işletilmekte, bulundukları yerlere büyük katkılar sağlamaktadır. Bütün bunları yakından görmeleri için köylümüzü, isteyen herkesi şu an faaliyette bulunan ve içlerinde ödül alanların da bulunduğu işletmelere götüreceğiz. Ve herkes hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını görecektir. Şu çok iyi bilinmelidir ki, bütün madenler devletindir, bizler devletten bu madenleri sadece kiralarız ve kuralları ne ise üniversitelerdeki akademisyenler, devletteki uzmanların görüşleri ışığında uzun soluklu bir analizden ve zorlu izin süreçlerinden sonra çevreci, bulunduğu yerde ki dengeleri koruyan, son teknoloji ile donatılmış ve her ayrıntısı hesaplanmış şekilde işletme izni alınabilir. Madenlerin işletilmesi, tesislerin kurulması bir günlük iş değildir ve Türkiye Cumhuriyeti gelişigüzel izin veren bir kabile devleti değildir. Her şey kılı kırk yararak hesap edilerek incelenir ve izinler bu doğrultuda verilir. Bütün bu asılsız iddialar devletin her aşamasındaki bürokratlara, memurlara hakarettir" dedi.