O söz üzerine çılgına döndü! Hrant Dink'in katili Ogün Samast cezaevinde ortalığı böyle birbirine katmış

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın 2016 yılında gardiyanlara bıçakla saldırıp Silivri Cezaevi'ni birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı. Samast'ın 2020 yılında planlanan tahliyesi de bu olay yüzünden gerçekleşmemişti.

O SÖZ ÜZERİNE ÇILGINA DÖNDÜ

Silivri Cezaevi'nde Ogün Samast kaldığı hücredeki çağrı butonuna bastı. Sağlık raporu için baş memurla görüşmek istediğini söyledi. Baş memurun işinin bittiği zaman geleceğini öğrenince çılgına döndü.

BIÇAKLA GARDİYANLARA SALDIRDI

Elindeki bardakla hücre kapısındaki mazgalın camını kırdı. Destek çağrıldı, baş memur ve 6 infaz koruma memuru geldi. 3'ü içeri girip Samast'ı sakinleştirmeye çalıştı. Onlar içeri girdiğinde Samast'ın elinde meyve bıçağı vardı. O bıçakla gardiyanlara saldırdı. Bir memuru boğazından yaraladı, bir gardiyanın da parmağını ısırdı. Gardiyanlar Samast'ın elinden bıçağı aldıktan sonra Samast'ı hücreden çıkardı.

KOLLARI VE BİLEKLERİNDEN TUTULARAK GÖTÜRÜLDÜ

Boğuşma cezaevinin koridorlarında da devam etti. Gardiyanlar duvara yasladıkları Samast'ı kelepçelemek istedi. Samast gardiyanlara direnince kolları ve bileklerinden tutularak müşahede odasına götürüldü.

TAM 2,5 SAAT ORADA KALDI

Güçlükle zapt edilen Samast, odada kendisine zarar vermesin diye ayakkabıları ve kıyafetleri çıkarıldı. Tam 2,5 saat orada kaldı, sonra da hücresine getirildi.

DAVA AÇILDI! 5 YIL 11 AY CEZA ALDI

Gardiyanlar Samast'tan şikayetçi oldu. Silahlı tehdit, kastan yaralama, hakaret ve kamu malına zarar vermek suçundan dava açıldı. Samast 5 ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Samast bu cezayla birlikte koşullu salı verilme hakkını kaybetti.







