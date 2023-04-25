O sözler sonrası tansiyon düşmüyor! Macron'un canlı yayındaki sert çıkışı gündem oldu; gözler Çin'e çevrildi

Çinli Büyükelçi Shaye'nin eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkında yaptığı yorum tepki toplamaya devam ederken son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu sözlere ilişkin sert çıkışıyla dikkatleri çekti.

"BU DİLİ KULLANAMAZ"

Kuzey Denizi Zirvesi için Belçika'da bulunan Macron, Fransız BFMTV kanalına verdiği demeçte, Çinli Büyükelçi Lu Şayı'yı eleştirerek, "Sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil." ifadesini kullandı.

Macron, Çinli Büyükelçi'nin sözlerine muhatap olan ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

ÇİNLİ BÜYÜKELÇİNİN TEPKİ TOPLAYAN SÖZLERİ

Çinli Büyükelçi, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, "Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı." yorumunu yapmıştı.



Lu Shaye

Avrupa Birliği ve bazı ülkeler Çinli Büyükelçi'nin sözlerini sert bir dille eleştirmişti.

(AA)

