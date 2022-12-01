HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O tasarı gerilimi tırmandırdı! Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

O tasarı gerilimi tırmandırdı! Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

01.12.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan, Fransa Ulusal Meclisinin kabul ettiği karar nedeniyle bu ülkenin Bakü'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

O tasarı gerilimi tırmandırdı! Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Julien Le Lan'a, Fransa Ulusal Meclisi tarafından Azerbaycan aleyhine kabul edilen yanlış ve iftira niteliğindeki kararla ilgili itiraz edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fransa Ulusal Meclisinin kararının, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ve bölgede barış ve huzuru tesis etme çabalarına yönelik bir saldırı girişimi olarak görüldüğünün, Maslahatgüzar Le Lan'a iletildiği belirtildi.

Maslahatgüzar Le Lan da Fransa Ulusal Meclisinin kararının, hükümetin resmi tutumunu yansıtmadığını vurgulayarak, Azerbaycan'ın tutumunu ilgili makamlara ileteceğini ifade etti.

Fransa'da, Ulusal Meclis'te dün "Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı saldırısını sonlandırmasını ve Güney Kafkasya'da barışın tesis edilmesini" öngören karar tasarısı görüşülmüştü.

Meclis oturumuna katılan 256 milletvekilinin tamamı, tasarıya "evet" oyu vermişti.

Bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısında, "Azerbaycan güçlerinin ve müttefiklerinin, Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklardan çekilmeleri" talep ediliyordu.

Tasarıda ayrıca Fransız hükümetine, Ermenistan'a ait olduğu öne sürülen topraklarda "işgalin ve saldırıların" devam etmesi halinde bireysel ekonomik yaptırımlar uygulamayı göz önünde bulundurma çağrısı yapılmış; Fransa'nın Ermenistan'a desteğinin artırılması talep edilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya’nın Ischia Adası’ndaki heyelanda bilanço ağırlaştı! Can kaybı 11’e yükseldiİtalya’nın Ischia Adası’ndaki heyelanda bilanço ağırlaştı! Can kaybı 11’e yükseldi
Elif Irmak cinayetinde kahreden 'kürtaj' detayıElif Irmak cinayetinde kahreden 'kürtaj' detayı
İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"İmamoğlu bu tepkiyi hiç beklemiyordu! "Zorla söylettirdiler"
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Fransa

En Çok Okunan Haberler

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Daha oturamadılar bile! Yeni evlerinin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü

Daha oturamadılar bile! Yeni evlerinin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü

İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, yollar kapandı!

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, yollar kapandı!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.