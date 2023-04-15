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  4. O ülkede gizemli hastalık! 4 kişi hayatını kaybetti... Eğitime ara verildi

O ülkede gizemli hastalık! 4 kişi hayatını kaybetti... Eğitime ara verildi

15.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin bir bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini duyururken iki okul da da eğitime ara verildi. Hastalığa dair inceleme sürüyor.

O ülkede gizemli hastalık! 4 kişi hayatını kaybetti... Eğitime ara verildi

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini açıkladı. Açıklamada, henüz tespit edilemeyen hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

İŞTE SEBEBİ BİLİNMEYEN HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu bildirildi.

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İKİ OKULDA EĞİTİME ARA

Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi. (AA)

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Kenya hastalık salgın

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