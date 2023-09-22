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  4. Kırmızı alarm verildi! Birçok kişi evini terk etti

Kırmızı alarm verildi! Birçok kişi evini terk etti

22.09.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Sicilya Adası’nda orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı orman yangını nedeniyle adada bugün kırmızı alarm verildi.

Kırmızı alarm verildi! Birçok kişi evini terk etti

Sicilya Adası’nda orman yangını çıktı. Adada kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı orman yangını nedeniyle adada bugün kırmızı alarm verilirken, Palermo şehri yakınlarındaki okullarda eğitime ara verildi. Palermo’ya bağlı Brancaccio semtinde yangın nedeniyle birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, Belediye Başkanı Giuseppe Muffoletto bölge halkını yangının yayılmasını önlemek için tedbirler almaya çağırdı.

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Sicilya Adası’nın birçok şehrinde bugün sıcaklıklar mevsim ortalamalarının üstüne çıkarak 34 dereceye ulaşmıştı.

(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Sicilya eğitim

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