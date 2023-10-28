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O ülkede korkunç kaza! 32 ölü, 63 yaralı... Bazı araçlar alev aldı

28.10.2023 16:07 | Son Güncelleme:
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Mısır'da birden fazla aracın karıştığı trafik kazası sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Bir araçta meydana gelen yağ sızıntısının çarpışmaya yol açtığı, bazı araçların alev aldığı öğrenildi. Zincirleme kazaya karıştıran araçlar arasında bir yolcu otobüsü de vardı.

O ülkede korkunç kaza! 32 ölü, 63 yaralı... Bazı araçlar alev aldı

Mısır'ın Beheira bölgesinde, başkent Kahire ile İskenderiye'yi birbirine bağlayan otoyol üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! 63 KİŞİ YARALANDI

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsü ve diğer araçların karıştığı kazada 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı belirtildi.

YAĞ SIZINTISI ÇARPIŞMAYA YOL AÇMIŞ! BAZI ARAÇLAR ALEV ALDI

Mısır medyası polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, bir araçta meydana gelen yağ sızıntısının çarpışmaya yol açtığını, bazı araçların alev aldığını aktardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mısır

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