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O ülkede skandal: Kliması çalışmayan hastanede 4 hasta öldü

25.06.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. aşırı sıcakların yaşandığı ülkede kliması çalışmayan bir hastanedeki 4 hasta hayatını kaybetti.

O ülkede skandal: Kliması çalışmayan hastanede 4 hasta öldü

Aşırı sıcakların etkili olduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, klimaları çalışmayan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (PIMS) 4 hastanın öldüğü bildirildi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Tıp Bilimleri Enstitüsü’nde çalışan doktorlar, acil servise getirilen 4 hastanın klimaların çalışmaması nedeniyle öldüğünü belirtti.

Hastanedeki öldürücü sıcağı protesto eden doktorlar, bu durumun hastaları öldürdüğünü ve acil serviste çalışmayı imkansız kıldığını vurguladı.

Hastanede havalandırma sistemi kurulumu sebebiyle 70'ten fazla klimanın söküldüğü, bu durumun, çalışanları ve hastaları aşırı sıcaklara karşı savunmasız bıraktığı belirtiliyor.

İslamabad'da hava sıcaklığı son günlerde 40 derecenin üzerinde seyretmiş, hissedilen sıcaklık ise 48 ile 52 derece arasında değişiklik göstermişti. (AA)

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Pakistan hastane

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