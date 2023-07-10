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O ülkede yeni virüs alarmı: "Halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit..." DSÖ hastalığın ölüm oranını açıkladı!

10.07.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya yeni ölümcül bir virüsün kıskancında... Avrupa'da yeni Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının bildirildiğine yönelik ihbarlar geliyor. İngiltere'nin 'halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit' alarm koduyla uyardığı virüsün ölüm oranını DSÖ açıkladı. İşte haberin tüm detayları!

O ülkede yeni virüs alarmı: "Halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit..." DSÖ hastalığın ölüm oranını açıkladı!

Uzmanlar, Avrupa'ya yayılan yeni ölümcül virüs hakkında önemli açıklamalar yaptı. Virüsün yakında İngiltere'yi vurabileceği üzerinde duruluyor. Yeni Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları nedeniyle "halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit" olarak tanımlanan durum için acil bir sağlık uyarısı yayınlandı.

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ÖLÜM ORANI YÜZDE 10 İLA 40 ARASINDA

Keneler tarafından yayıldığı bilinen yeni Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını yüzde 10 ila 40 arasında açıkladı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında ölüm vakaları genelde hastalığın ikinci haftasında gerçekleşirken, iyileşen hastalarda iyileşme genellikle hastalığın başlamasından sonraki dokuzuncu veya onuncu günde başlıyor.

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HASTALIK DSÖ'NÜN DOKUZ 'ÖNCELİKLİ HASTALIK' LİSTESİNDE YER ALIYOR!

Uzmanlar, hastalığın genellikle Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya'da görüldüğü gibi olağan bölgelerinin dışına yayılabileceği hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle iklim değişikliği nedeniyle İngiltere, İspanya ve Fransa gibi ülkelere doğru ilerleyebileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Cambridge Üniversitesi'nde veterinerlik bölümü başkanı James Wood, yeni Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin "bir noktada bizim kenelerimiz aracılığıyla" diyerek, Birleşik Krallık'a gidebileceğini belirtti.

DSÖ, hastalığın en büyük halk sağlığı risklerini ortaya çıkaran bir sistem olan dokuz "öncelikli hastalık" arasında yer aldığını belirtti.

İddialara göre, İspanya'da Parlamento'nun Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Komitesi ile görüşen kişiler, yakında Birleşik Krallık'ta da vakaların "büyük olasılıkla" görülebileceğini ifade etti.

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"HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİT" OLARAK TANIMLANDI

Yeni Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları, "halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit" olarak tanımlandı. Ve acil bir sağlık uyarısı yayımlandı.

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BU SEMPTOMLARA DİKKAT!

Uzmanlar 'Nairovirüs' isimli virüsün neden olduğu yeni Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının keneler tarafından yayıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin belirtilerini sıraladı: "ateş, kas ağrısı, baş dönmesi, boyun ağrısı ve sertliği, sırt ağrısı, baş ağrısı, göz ağrısı ve ışığa duyarlılık"

Öte yandan uzmanlar hastalık hakkında erken dönemde mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve boğaz ağrısı olabileceğini açıkladı.

Ardından ani ruh hali değişimleri ve kafa karışıklığı olabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

İki ila dört gün sonra ajitasyonun yerini uyku halinin, depresyonun ve bitkinliğin aldığı yeni virüste karın ağrısı da olabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Uzmanlar virüsün, karaciğer büyümesi konusunda da önemli etkileri olduğunu söyledi.

Diğer klinik belirtiler arasında taşikardi (hızlı kalp atışı), lenfadenopati (genişlemiş lenf düğümleri) ve ağız ve boğaz gibi iç mukozal yüzeylerde ve ciltte peteşiyal döküntü (deriye kanamanın neden olduğu bir döküntü) yer alıyor.

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"HASTALIĞIN 5'İNCİ GÜNÜNDEN SONRA..."

Uzmanlar ağır hastaların, hastalığın beşinci gününden sonra hızlı böbrek bozulması, ani karaciğer yetmezliği veya akciğer yetmezliği yaşayabilecekleri konusunda uyarılarda bulundu.

Irak'ın geçen yıl hastalıkla büyük bir mücadele içinde olduğu bildirilirken, 1 Ocak ile 22 Mayıs arasında kaydedilen 212 vaka olduğu açıklandı. Bunlardan 169'unun yalnızca Nisan ve Mayıs ayları arasında olduğu bildirildi.

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kırım kongo kanamalı ateşi İngiltere hastalık

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