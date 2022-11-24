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O ülkede yer yerinden oynadı! Önüne çıkan herkesi vurdu ve... Eşiyle ilgili o ihtimal dikkat çekti

24.11.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde, ülkeyi yerinden oynatan bir silahlı saldırı olayı meydana geldi. Bir adam, çevresine rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldürdü. Saldırgan, polis ve ambulansın bölgeye sevk edildiği sırada aracına binip silahıyla intihar etti. 4 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olayla ilgili ülke basınında çıkan haberlerde saldırganın, eşinin açtığı boşanma davasını öğrendikten sonra cinnet geçirip bunları yapmış olabileceği ifade edildi.

O ülkede yer yerinden oynadı! Önüne çıkan herkesi vurdu ve... Eşiyle ilgili o ihtimal dikkat çekti

Rusya, 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayıyla çalkalanıyor. Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Krımsk kentindeki Komarov Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezi önüne gelen şüpheli kişi etrafa rastgele ateş açtı. Saldırganın çevresindekileri hedef alarak ilerlemeye devam ettiği sırada bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. O esnada aracına binen saldırgan, silahıyla intihar etti.

"TOPLAM ÖLÜ SAYISI 4"

Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnodar Bölgesi Müdürlüğü Basın Sözcüsü Aleksandr Runov, saldırının detayları ile ilgili açıklama yaptı. Saldırganın, 1956 doğumlu yerel sakin olduğunu söyleyen Runov, "Saldırıda 3 kişi öldü. Ardından saldırganın intihar etmesiyle toplam ölü sayısı 4'e ulaştı" dedi. Saldırının nedenine ilişkin bilgi olmadığını ifade eden Runov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

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EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI İÇİN YAPMIŞ OLABİLİR

Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen saldırganın cinnet geçirerek çevresine ateş açmış olabileceği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya silahlı saldırı

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