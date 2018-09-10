Obama geri mi dönüyor?

Obama, konuşmasında halefi Trump için, “O bir semptom, sebep değil. Politikacıların yıllardır oluşturdukları küskünlüğün, geçmişte kalan öfkenin ve korkunun bir göstergesi” yorumunda bulundu. Cumhuriyetçi Parti’yi de Trump’a kalkan olmakla suçlayan eski ABD Başkanı, Trump’ın kötü eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşememesinden Cumhuriyetçileri sorumlu tuttu.

ABD’deki Illinois Üniversitesi’nde konuşma yapan Obama’nın, “Mükemmel bir adayınız yok diye kenarda duramazsınız, ihtiyacımız Amerika’yı düşünen kişiler” ifadelerini kullanması Trump’a yönelik muhalif hareketin liderliğini üstlenmesi olarak değerlendirildi.

Obama, bu siyasetini The New York Times’ta Trump’ı hedef alan ve Beyaz Saray içinde paralel yönetimin varlığını açıklayan imzasız yazı sonrasında güçlü bir muhalefet diline dönüştürdü.

Son iki yılda daha çok magazinel olaylarla gündemi işgal eden Obama’nın, ABD’li Cumhuriyetçi senatör John McCain’in cenaze töreniyle birlikte, Trump’a yönelik siyasi söylemini sertleştirmeye başladığı dikkat çekmişti.

SEÇİM İŞARETİ



Trump yönetiminden hesap sormanın ilk yolunun Kasım ayındaki ara seçimler olduğuna işaret eden Obama, gençlerin 6 Kasım’daki Amerikan Kongresi seçimlerinde oy kullanarak “Amerikan politikalarına yeniden akıl ve izan getirebilme şansları olduğunu” savundu. Obama’nın konuşmasına 2020 Başkanlık Seçimleri’nde Demokrat Parti’nin olası güçlü adaylarından Joe Biden da destek verdi. Biden, konuşmayı “ilham verici” olarak niteledi. Temmuz ayı sonunda yapılan bir ankette Demokratların yüzde 32’sinin Biden’ı başkan adayı olarak görmek istediği ortaya çıkmıştı.

Bannon: Bu bir darbe

Öte yandan eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir darbeyle yüz yüze olduğunu açıkladı. Bannon, New York Times gazetesinde isimsiz yayınlanan, makaleye değinerek, “Bu kurumlara doğrudan bir saldırıdır. Bu bir darbedir” ifadelerini kullandı.



