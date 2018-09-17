Obeziteye karşı dansla harekete geçtiler

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - MEDICANA Sağlık Grubu ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle "Obeziteye karşı ritmi yakala" etkinliği düzenlendi. Obeziteye karşı fankındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında katılımcılar dans ile harekete geçti. Medicana Sağlık Grubu Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle “Obeziteye Karşı Ritmi Yakala” etkinliği düzenledi. Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen etkinlik katılımcıların Medicana Kadıköy Hastanesi'nden Kalamış Spor Merkezi'ne kadar yürüyüşü ile başladı. Katılımcılar yürüyüşün ardından müzik eşliğinde dans gösterisi yaptı. Etkinliğe uzun yıllar obezite ile mücadele eden sunucu-oyuncu Okan Karacan ile Türkiye Salsa Şampiyonu ve Dünya Salsa 4'üncüleri Bülent Okan ve Şebnem Okan da katılım sağladı. Öte yandan Medicana Kadıköy Hastanesi doktorları, obezite üzerine gerçekleştirilen sohbetlerde katılımcıların sorularını yanıtladı. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ HALİNE GELECEK Obeziteye karşı Kadıköy Belediyesi ile yapılan bu etkinliği bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmek istediklerini ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Müdürü Dr. Y. Gürsoy Yıldırım, "İnsanları daha hareketli bir ortama, daha doğal bir ortama çekmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla projeyi düzenledik. Hem beslenmemizi, hem de hareketsizliği tersine çevirmek için böyle ilgi çekici bir etkinlik düzenledik" dedi. OBEZ KİŞİLER NORMAL İNSANLARA GÖRE 8 YIL DAHA AZ YAŞIYOR Dünyada ortalama yüzde 36 ila 38 arasında insanın obez olduğunu ve bunların da neredeyse yüzde 2'sinin ameliyat olması gerektiğini dile getiren Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ünal Sabancı konuşmasının devamında şunları söyledi: "İnsanların obez olmasını engelleyici tedbirleri baştan uygulaması halinde yine de şişmanlık oluşursa biz bunu cerrahi yöntemlerle düzeltiyoruz. Her türlü diyet ve egzersize rağmen vücut kitle indeksi yüzde 40'ın üzerinde olan hastaları ameliyat ediyoruz. Çünkü bu hastalığa neden olan bir obezite. Kendisi başlı başına bir hastalık değil, başka hastalıklara da sebep oluyor. Örneğin hipertansiyon, şeker hastalığı, eklem hastalığı, karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalığın sebebidir. Obez hastalar normal insanlara göre ortalama 7-8 yıl daha az yaşıyor." VÜCUT KİTLE İNDEKSİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDEKİLER AMELİYATLA NORMALE DÖNEBİLİYOR "Aldığınız enerjiyi yakmanız lazım. Bunları yapamazsanız mutlaka kilo alıyorsunuz. O yüzden biz dengeli beslenme ve sporu tavsiye ediyoruz" diye konuşan Doç. Dr. Sabancı, "Bu şekilde kilosunu dengede tutanların bir sorunu yok ama buna rağmen vücut kitle indeksi yüzde 40'ın üzerinde olan hastalarımızı ameliyatla normal hale getirebiliyoruz. Obeziteye bağlı sonradan kazanılan tün o hastalıklar da bu ameliyattan sonra otomatik olarak düzeliyor" ifadelerini kullandı. GÜNLÜK YAŞAMDA DAHA FAZLA HAREKET EDİLMELİ Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu obezitenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sigaradan sonra hastalıkları tetikleyen en önemli sağlık problemi olduğunu belirterek, "Bunu yenebilmenin en önemli kriterlerinden bir tanesi de fiziksel aktivite. Günlük yaşamımıza hareketi daha fazla ekleyerek obezitenin önüne geçebiliriz. Haftada en az 3 ya da 4 gün minimum 30 ila 45 dakikalık bir egzersiz obezite ile mücadelede bize oldukça yardımcı olacaktır" diye tavsiyelerde bulundu. "OBEZİTE GÖRSELLİK ÜZERİNE KURULU ANCAK HASTALIK" 3.5 yıl önce obezite cerrahisi yöntemiyle ameliyat olarak fazla kilolarından kurtulan ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan ise, "Ben bu yöntemle obezite hastalığını yenmiş ve bu işi sürdürülebilir şekilde bir noktaya getirmiş biriyim. Bunu sosyal sorumluluk projesi halinde bir platform çerçevesinde, gücüm yettiğince herkese duyurmaya çalışıyorum. Toplumsal bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Obezite toplumda şişmanlık adı altında görsellik üzerine kurulu bir kavram ama aslında kimse hastalık olduğunun farkında değil. Toplum olarak bebeklikten itibaren sağlıklı ve doğru beslenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sağlıklı ve doğru beslenip, egzersiz yapmak gerekli. O yüzden insanların kendine çok dikkat edip sağlıklı beslenmesi gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

