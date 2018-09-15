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"Obeziteye karşı ritmi yakala" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Medicana Sağlık Grubu ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, müzik eşliğinde dans gösterisi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle "Obeziteye karşı ritmi yakala" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Medicana Kadıköy Hastanesi'nden, Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Spor Merkezi'ne kadar yürüyüşü ile başladı.

Etkinliğe katılanlar Kalamış Spor Merkezi'nde müzik eşliğinde dans gösterisi yaptı.

Medicana Kadıköy Genel Müdürü Dr. Gürsoy Yıldırım AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda en büyük sorunlardan birinin obezite olduğunu ifade ederek "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık çocuk yaşlarda, ileri yaşlarda obezite baş göstermeye başladı. Bunun en büyük nedenleri beslenme ve hareketsizliktir. Çocuklar ve gençler artık fast food yiyeceklerle kilo alıyorlar. Bir de son yıllarda teknolojinin esiri oldular. Herkes oyun, bilgisayar ve masa başında hareketsiz bir yaşam oluştu. Bunlar obezite de gelecek için çok ciddi alarm veriyor" dedi.

Bütün bunlara dikkati çekmek için sosyal sorumluluk projesini Kadıköy Belediyesi ile organize ettiklerini anlatan Yıldırım, "Bundan sonraki süreçte de artık insanları biraz daha böyle doğaya çıkarıp hareketli bir aktivite ile yaşam tarzı sunmak ve bunu göstermek için böyle bir proje organize ettik. Umarım ses getirir. Burada başlayarak bütün İstanbul'da hareketli bir ortam ve yaşam sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan sunucu ve oyuncu Okan Karacan da 3,5 yıl önce 156 kilo olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Bunun yanı sıra yandaş hastalıklarım vardı. Sürekli diyet yapıp kilo vereceğime inanıyordum. Evlenmeden önce kız istemeye giderken psikolojik baskı altında kaldım. O yüzden kilo verdim. Fakat evlilik stresi, düğün stresiyle tekrar kilo aldım. Sağlığım elden gidiyordu. Doktorlar ve çevremdekiler kendimi toparlamam gerektiğini söylediler. Eşim 7 aylık hamileydi. Bana bu konuda çok destek verdi. Ameliyata girecektim. Dedim ki Ali Can'ı kucağıma alıp öyle gireyim. Doktorlar da çocuk doğsun seni sağlıklı görsün dediler. Çok şükür Ali Can babasını 70 kilo olarak bildi. Şu anda hiçbir sorunum yok. Herkese sağlıklı günler diliyorum."

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Kadıköy Belediyesi Medicana Sağlık Grubu OBEZİTEYE KARŞI ETKİNYİK

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