HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Observer: İngiltere'nin Huawei'yi 5G altyapısından çıkarma kararında, Trump'ın baskısı etkili oldu

Observer: İngiltere'nin Huawei'yi 5G altyapısından çıkarma kararında, Trump'ın baskısı etkili oldu

19.07.2020 22:42 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan Observer gazetesi, İngiltere hükümet temsilcilerinin Çin teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı özel görüşmede, İngiltere'nin 5G altyapı telekom ağından Huawei'yi çıkarma kararında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen aşırı baskıdan kaynaklı "jeopolitik" nedenlerin de rol oynadığını söylediğini yazdı.

Observer: İngiltere'nin Huawei'yi 5G altyapısından çıkarma kararında, Trump'ın baskısı etkili oldu

İngiltere'de yayımlanan Observer gazetesi, İngiltere hükümet temsilcilerinin Çin teknoloji şirketi Huawei ile yaptığı özel görüşmede, İngiltere'nin 5G altyapı telekom ağından Huawei'yi çıkarma kararında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen aşırı baskıdan kaynaklı "jeopolitik" nedenlerin de rol oynadığını söylediğini yazdı.

İngiltere hükümeti geçen hafta Huawei'yi 5G altyapı programından çıkardığını açıklamıştı.

Observer'da yer alan haberde, bu karar açıklanmadan önce hükümet ile Huawei yöneticileri arasında yoğun tartışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Üst düzey özel görüşmelerde Huawei yöneticilerine, bu kararda jeopolitik nedenlerin de rol oynadığı belirtildi ve Trump'ın ikinci başkanlık seçimini kazanamaması ve Washington'daki Çin karşıtı tutumun zayıflaması halinde kararın yeniden gözden geçirilebileceği ima edildi.

İngiltere'nin Salı günü kararı açıklamasının ardından Huawei'nin üst düzey yetkililerinin, özel görüşmelerin sonuçlarından cesaret buldukları ve İngiltere hükümetinin kararı yeniden düşünmesini umdukları yönünde açıklamalarda bulundukları belirtildi.

Hükümet Ocak ayında yaptığı açıklamada, 5G altyapısında Huawei cihazlarının sınırlı bir şekilde kullanılabileceğini kaydetmişti.

Geçen hafta bunun tersi yönde karar alınması Çin'den misilleme uyarılarına yol açmıştı; ancak Pekin, tepkisini İngiltere'yi endişelendirecek düzeyde dile getirmedi.

Observer, hükümetin, Çin'e karşı diplomatik bir savaş yürüten Trump'a sadakati, İngiltere'yi küresel teknolojik ilerlemede ilk sıraya yerleştirme hedefinin önüne koyması nedeniyle kararın eleştirildiğini yazdı.

Huawei

Trump 'ben yaptım' dedi

Trump İngiltere'nin Salı günü Huawei kararını açıklamasının hemen ardından Beyaz Saray'daki basın toplantısında, bu karardaki rolüne işaret ederek "Bunu büyük ölçüde ben yaptım" diyerek diğer ülkeleri de Huawei'yi kullanmamaya zorladığını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise, Trump'ın bu iddiasını reddederek "Hepimiz Trump'ı tanıyoruz" dedi ve kararın "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin teknik değerlendirmesine" dayandığını ifade etti.

Huawei, İngiltere'de bakanlarla yaptığı görüşmeler konusunda yorum yapmadı ve geçen hafta kararın açıklanması ardından yaptığı açıklamaya işaret etti. Açıklamada İngiltere'nin kararı yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapılarak "ABD'nin getirdiği yeni kısıtlamalar, İngiltere'ye sağladığımız ürünlerin dayanıklılığını ve güvenliğini etkilemeyecektir" denilmişti.

Teknoloji, Medya ve Spor Bakanlığı'ndan bir sözcü "31 Aralık'tan sonra Huawei'den yeni 5G ekipman alımını yasakladık; 2027 yılı sonunda da 5G ağlarından tüm Huawei ekipmanını kaldırmış olacağız" dedi.

Sözcü, "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi 'nin teknik ve güvenlik analizlerine dayanarak Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bakanlar tarafından bu karar alınmıştır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
İtalya'da 23 Şubat'tan bu yana ilk!İtalya'da 23 Şubat'tan bu yana ilk!
POMEM alımları ne zaman başlayacak? POMEM alımları ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi!

Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi!

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

19 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu!

19 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu!

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Nisa hakkında şoke eden sözler! 'Pisliğin tekisin! Sercan'la...'

Nisa hakkında şoke eden sözler! 'Pisliğin tekisin! Sercan'la...'

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Ukrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

Ukrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

Almanya'da planör düştü, genç pilot ağır yaralandı

Planör düştü, genç pilot ağır yaralandı

İtalya'da 23 Şubat'tan bu yana ilk!

İtalya'da 23 Şubat'tan bu yana ilk!

Azez’de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var

Azez'de patlama! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

ABD'de maskesiz sokağa çıkan genç ailesine koronavirüs bulaştırdı

ABD'de ibretlik olay! Maskesiz sokağa çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.