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Obsesif kompulsif bozukluk nedir, belirtileri ve tedavisi! Önemsememezlikten gelmeyin

17.11.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obsesif kompulsif bozukluk, toplumda genel olarak %2-3 oranında görülüyor. Takıntılı düşünce, fikir ve dürtülerin obsesyon, yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerinse kompulsiyon adı verildiği ruhsal bir hastalık olan obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili bilgi veren Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Tuba Erdoğan, belirtileri ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

Obsesif kompulsif bozukluk nedir, belirtileri ve tedavisi! Önemsememezlikten gelmeyin

Kompulsiyonlar, obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

Bulaşma, kirlenme, kuşku, dini ve cinsel içerikli obsesyonlar, temizlik, kontrol, sayma, biriktirme kompulsiyonları sıkça görülen çeşitleridir. Kirli olamadığını bildiği halde kirlenme obsesyonu olan bireyin, mantıksız olduğunu bildiği halde kendine engel olamadığı, temizlik yapmaması halinde ciddi iç sıkıntısı yaşaması ve gün boyu temizlik yaparak vaktini geçirmesi en tipik örneğidir.

HANGİ KOŞULLARDA HASTALIĞA DÖNÜŞÜYOR?

Daha titiz, mükemmelliyetçi, temiz biri olmanın ve evinde doğalgazı kapattığına emin olmanın nesi kötü olabilir diye düşünülmesi ise tabiki olağandır. Bu noktada hangi koşullarda bu durumun bozukluk sayılacağı netleştirilmelidir. Öncelikle kişinin ve çevresinin bu durumdan rahatsızlık duyması, sosyal veya iş hayatında aksamalara yol açması önemli bir göstergedir. Kişinin bu obsesyon veya kompulsiyonlarının günün önemli bir kısmını kapsaması yine tanıyı desteklemektedir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TEDAVİSİ VAR MI?

Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konulduğunda ise bu durumun genellikle tedavi olmadan geçmeyeceği bilinmelidir. Yalnızca ilaç tedavileri değil psikoterapi yöntemleri ile de başarı sağlanması mümkündür. Bilişsel davranışçı terapi uygulaması özellikle exposure dediğimiz alıştırma yöntemleri bu yakınmalarla çalışırken kullanılmaktadır.

DÖNGÜYÜ TERSİNE ÇEVİRMEK KİŞİNİN ELİNDE DEĞİLDİR

Unutulmaması gereken ise bir duygu düşünce veya davranışı ne kadar reddedersek o kadar şiddetle geri döneceğidir. Örneğin bir düşünceyi düşünmemeliyiz dediğimiz anda o düşünce zihnimizde daha çok belirecektir. Bu durum obsesif kompulsif bozukluğun temelini oluşturmakta ve bu döngüyü tersine çevirmek çoğu zaman kişinin elinde olamamaktadır. Bu sebeple bir ruhsal bozukluğun ne olduğu hangi durumlarda, nasıl yaşandığı konusunda bilgi sahibi olmak dahi yakınmalarda önemli bir azalmaya neden olacaktır. Bu durumu gidermek için yardım aramak ise bir seçenek değil çoğu zaman gerekliliktir.

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