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Ocak aleviniz bu renkteyse dikkat! Hem gaz israfı yapıyor hem de ciddi tehlike oluşturuyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.11.2024 10:01
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Mutfağınızdaki ocak alevinin rengi önemli ipuçları veriyor. Ocak alevi genellikle mavi renginde yanar. Alev mavi renkte yanıyor ise herhangi bir sorun yok demektir. Eğer alışılmışın dışında bir renkte yanıyorsa, bu durum hem gaz israfına neden olur hem de ciddi hayati tehlike oluşturur.

Ocak aleviniz bu renkteyse dikkat! Hem gaz israfı yapıyor hem de ciddi tehlike oluşturuyor

Doğru renkte yanmayan bir alev, gazın doğru yanmadığını ve olası bir tehlikenin habercisi olduğunu gösterir. Bu tür durumlar, küçük bir sorun gibi görünse de büyük problemlere yol açabilir. Ocağınızın alev rengi her daim mavi olmalıdır. Mavi dışında ise kırmızı, turuncu ve sarı renginde yanabilir. İşte bu durumda dikkatli olmanızda fayda var.

MAVİ

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Alev mavi ise her şey yolunda demektir, gaz iyice karışmıştır ve alevlerin sıcaklığı 1500-1700 santigrat derece civarındadır.

KIRMIZI/TURUNCU/SARI

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Kırmızı, turuncu veya sarı alev rengi eksik yanma sonucu oluşur. Bu durumda gaz israfı olduğu gibi ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkartabilir. Eksik yanma, alev sıcaklığı yeterli oksijen olmaması durumunda oluşur.

Eksik yanma sonucu karbonmonoksit oluşur. Bu hem gaz israfı hem de ciddi bir tehlike işareti demektir.

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Karbonmonoksit, gaz yakıcı cihazlarda %70 verim kaybına neden olurken insan hayatı için hayati tehlikede oluşturur. Bu durumda yakıcı gaz cihazı kullanılmamalı ve yetkili servis ile iletişime geçilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz alev gaz ocak
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