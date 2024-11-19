Ocak aleviniz bu renkteyse dikkat! Hem gaz israfı yapıyor hem de ciddi tehlike oluşturuyor

Doğru renkte yanmayan bir alev, gazın doğru yanmadığını ve olası bir tehlikenin habercisi olduğunu gösterir. Bu tür durumlar, küçük bir sorun gibi görünse de büyük problemlere yol açabilir. Ocağınızın alev rengi her daim mavi olmalıdır. Mavi dışında ise kırmızı, turuncu ve sarı renginde yanabilir. İşte bu durumda dikkatli olmanızda fayda var.

MAVİ

Alev mavi ise her şey yolunda demektir, gaz iyice karışmıştır ve alevlerin sıcaklığı 1500-1700 santigrat derece civarındadır.

KIRMIZI/TURUNCU/SARI

Kırmızı, turuncu veya sarı alev rengi eksik yanma sonucu oluşur. Bu durumda gaz israfı olduğu gibi ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkartabilir. Eksik yanma, alev sıcaklığı yeterli oksijen olmaması durumunda oluşur.

Eksik yanma sonucu karbonmonoksit oluşur. Bu hem gaz israfı hem de ciddi bir tehlike işareti demektir.

Karbonmonoksit, gaz yakıcı cihazlarda %70 verim kaybına neden olurken insan hayatı için hayati tehlikede oluşturur. Bu durumda yakıcı gaz cihazı kullanılmamalı ve yetkili servis ile iletişime geçilmelidir.